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Ню Йорк мечтае за върха в НБА след луд обрат за историята (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 05:40 мин.
Спорт
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Никс шокираха Сан Антонио и титлата отвъд океана изглежда все по-реална цел.

Ню Йорк мечтае за върха в НБА след луд обрат за историята (ВИДЕО)
Снимка: NBA/X

Ню Йорк Никс мечтае все по-силно до титлата в НБА и спокойно можем да кажем, че я докосва. Селекцията на Майк Браун съкруши Сан Антонио Спърс със 107:106 в четвъртата финална среща, изиграна в „Медисън Скуер Гардън“. „Бричовете“ трябваше да покажат огромна доза характер, тъй като трябваше да наваксват 29-точков актив, но О Джи Ануноби се превърна в герой с добавка в заключителните секунди и по този начин прати в нокдаун състава, воден от Мич Джонсън.

По този начин Никс влязоха в историята на финалите за най-голям обрат в историята на финалите, подобрявайки рекорда на Бостън Селтикс от 2008 година. Това се оказа достатъчно за тима от Ню Йорк да поведат с 3:1 победи срещу „шпорите“ и да ги притиснат до стената. Серията се мести в Сан Антонио, където ще се изиграе петият мач на 14 юни (събота).

Усилията на Девин Васел, Виктор Уембаняма и Стефон Касъл предоставиха възможността на гостите да бъдат пълни господари в откриващите минути, превърнали се в двуцифрено надмощие. О Джи Ануноби и Микал Бриджис се погрижиха домакините да си стъпят на краката до известна степен, но нямаха отговор за Васел и Уембаняма, които тласнаха „шпорите“ към аванс от 19 точки в края на откриващия период.

Ди‘Арън Фокс пое щафетата в хода на следващата част и тексаския отбор подчерта своята доминация. Обединените усилия на Джейлън Брънсън и Ануноби трудно даваха надежди на „бричовете“, че могат да мечтаят за нещо повече от почетна загуба в този момент, а Дилън Харпър затвърди тенденцията, че Спърс имат сериозни аргументи в офанзивен план, за да се оттеглят при 76:49.

Уембаняма и Фокс направиха така, че гостите да се изстрелят към въпросните 29 точки на старта на второто полувреме. Ануноби и Брънсън имаха други планове, материализирани в нов щурм, чрез който домакините започнаха да вярват в обрата, но Харпър и Васел извоюваха 15-точков актив на гостите след 36 минути игрово време.

Уембаняма властваше и при откриването на заключителната четвърт, когато спокойствието в редиците на „шпорите“ се върна. Никс не бяха казали последната си дума със съдействието на Хосе Алварадо, Карл-Антъни Таунс, Брънсън и Онуноби, за да създадат усещането за интрига, стопявайки изоставането си до минус 4 с по-малко от 5 минути до края. Фокс и Уембаняма отговориха, но Брънсън върна жеста за пълен обрат с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Последваха безплодни атаки, а два точни наказателни удара на Касъл върнаха „шпорите“ на лидерската позиция с точка напред в последните 30 секунди. Парадът на пропуските отново бе факт, за да се стигне до финалните 4 секунди. Тогава Брънсън не успя зад дъгата, но 2 по-късно Ануноби добави топката и подпечата ценния успех на Никс.

Джейлън Брънсън бе познатият лидер на Ню Йорк, отчитайки се със своите 36 точки, 5 борби и 7 асистенции. О Джи Ануноби се отличи с 33 точки, включително и със 7 успешни стрелби отвъд дъгата. Карл Антъни-Таунс регистрира 13 и 10 овладени под двата ринга топки.

Виктор Уембаняма отговори за Сан Антонио с 24 точки и 13 борби. Дилън Харпър се разписа с 21 точки, Девин Васел (5 овладени под двата ринга топки) и Ди‘Арън Фокс (5 овладени под двата коша топки и 7 асистенции) нанизаха по 18. Стефон Касъл приключи с 13, 5 борби и 5 асистенции.

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#Плейофи на НБА 2026 #Ню Йорк Никс #Сан Антонио Спърс

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