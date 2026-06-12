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ЦСКА: Завръщаме се в Националната баскетболна лига

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Спорт
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От баскетболния клуб потвърдиха завръщането си в елита на България.

повратната точка баскетболния цска
Снимка: БГНЕС
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Баскетболният ЦСКА публикува изявление, свързано с предстоящото участие на клуба в първенството на България при мъжете.

Отборът ще бъде изграден основно от млади момчета, които са продукт на школата на клуба.

Изявлението на клуба:

Армейци, БК ЦСКА оцеля през последните две години. Тези от вас, който обичат баскетбол, знаят през какви изпитания премина клубът ни. Без излишен шум обновихме нашата зала, развихме още повече школата, спечелихме няколко републикански титли и най-важното - готови сме да се завърнем там, където ни е мястото.

Време е! С вашата подкрепа и уроците, които научихме по пътя, ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига. Отборът ще бъде изграден основно от млади момчета - продукт на нашата школа - играчи, които знаят какво означава отговорността да носиш червения екип и стремежът да побеждаваш винаги и навсякъде.

Ще бъде трудно. Но ние сме ЦСКА! За нас крайната цел винаги е една - шампионската титла. Готови сме да извървим целия път до славата, защото вярваме, че с вашата подкрепа всичко е възможно.

Очакваме ви залата. Очакваме ви в трудните дни. Очакваме ви рамо до рамо по пътя към върха - там, където е мястото на нашия любим отбор. Само ЦСКА!

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#БК ЦСКА #Национална баскетболна лига

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