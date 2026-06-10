Везенков попадна в капана на Панатинайкос, Олимпиакос пропусна златен шанс за титлата

Александър Везенков имаше своите моменти, но Олимпиакос пропусна златна възможност да завоюва нова титла на Гърция. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Панатинайкос с 86:93 след две продължения в четвъртата финална среща, изиграна в "Телеком Сентър".

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и постави името си сред топреализаторите за "червено-белите". Все пак българският национал срещна доста трудности в офанзивен план, тъй като Найджъл Хейс-Дейвис хвърли доста усилия да го затрудни и успя. Крилото се прибра в съблекалнята с 14 точки, 6 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 43 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/2 от средна дистанция, 3/10 отвъд дъгата и 1/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас допусна ново изравняване на финалната серия от състава на Ергин Атаман и резултатът вече е 2:2 победи. Петият решаващ мач ще бъде на 13 юни (събота), когато Везенков и компания ще домакинстват в Двореца на мира и дружбата.

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Откриващите минути преминаха в опипване на почвата и размяна на серии. Постепенно по-добрите решения, взети от домакините в офанзивен план, отвориха път на домакините към едноличното водачество и аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

„Зелените“ рядко трепваха и в офанзивен, и в дефанзивен план, за да докоснат двуцифрената разлика в началото на следващата десетка. Гостите надигнаха глава в нападение и обратът започна да изглежда като мисия възможна, но допуснаха грешки, които „детелините“ наказаха и се оттеглиха в съблекалнята при 40:34.

Домакините намериха рецептата как да останат да останат в ролята на лидери на старта на третата част, когато редуваха доброто си представяне в нападение и защита. Именно чрез вдигането на оборотите в дефанзивен план „червено-белите“ показаха, че имат сили за нов щурм, който материализираха в пълен обрат и 4-точков актив след 30 минути игрово време.

Драмата бе пълна при откриването на заключителната четвърт, в която взимането на надмощие се оказа мираж и за двата отбора. Двата тима забравиха за вкарването, а интригата се заплете във финалните акорди, когато тимът от Пирея имаше последна атака с последната сирена, но Александър Везенков пропусна зад дъгата и развръзката остана за продължението.

Българинът съумя да намери себе си в хода на допълнителните 5 минути, в които действащите шампиони на Евролигата взеха глътка въздух по пътя към разликата от 5 точки. Доза характер от страна на „детелините“ постави равенството на таблото с 37 секунди, оставащи на часовника. Последваха безплодни атаки и от двете страни, а до края на допълнителното време статуквото се запази и всичко трябваше да се реши във второ продължение.

„Зелените“ поставиха солидно начало на вторите допълнителни 5 минути и на бърза ръка наложиха волята си, осигурявайки си разлика именно от 5 точки. Опитите на „червено-белите“ да отговорят удариха на камък, което предостави възможността на ПАО да довършат започнатото до финалната сирена.

Еван Фурние изригна за Олимпиакос със своите 29 точки, допълнени от 8 борби и 4 точни стрелби зад арката. Томас Уолкъп се разписа с 19 точки.

Кендрик Нън, който не доигра мача, тъй като натрупа 5 лични нарушения, бе познатият лидер на Панатинайкос, отчитайки се с 23 точки, включително и с 5 успешни шута от далечна дистанция. Ти Джей Шортс го последва с 13, Найджъл Хейс-Дейвис регистрира 12 и 7 овладени под двата ринга топки. Василиос Толиопулос отбеляза 11 точки.