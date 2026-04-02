Заради скока на цените: Президентът Йотова ще разговаря с министри

Почина големият композитор Михаил Белчев
Президентът Илияна Йотова ще се срещне с министрите на туризма и на земеделието и храните. Разговорите са продължение на срещите по инициатива на държавния глава във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

Първи на "Дондуков" 2 се очаква министърът на туризма Ирена Георгиева. Срещата ще започне в 9.30 ч., а от 12.30 часа Илияна Йотова ще приеме и служебния министър на земеделието Иван Христанов. Вчера правителството обяви създаването на Кризисен щаб за координация на наблюдението и контрол върху цените на стоките и горивата заради конфликта в Близкия изток. Той ще събира информация за динамиката на цените и предприетите мерки срещу поскъпването на бензина и дизела от междуведомствена работна група. Щабът ще се ръководи от премиера Андрей Гюров и ще предлага и прилага мерки за ограничаване на ръста на цените и факторите, които им влияят.

В началото на седмицата ръководствата на НАП и Комисията за защита на потребителите представиха пред президента резултатите от наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото. Миналата седмица Илияна Йотова се срещна с ръководството на Комисията за защита на конкуренцията, което я информира за анализите на пазара на храни и лекарства. В края на миналата седмица служебното правителство обяви пакет от мерки за 100 милиона евро. Част от тях са насочени към подпомагане на секторите земеделие, транспорт и енергетика.

