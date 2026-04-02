Екипажът е в безопасност и в добро настроение, съобщи НАСА след успешния старт на мисията до Луната

Първа пилотирана мисия до Луната на НАСА. Тази нощ започна 10-дневното пътуване на четирима астронавти, които излетяха от Флорида. Екипажът е в безопасност и в добро настроение, съобщиха от американската космическа агенция.

Това е най-смелата стъпка на САЩ към връщането на хора на лунната повърхност. Единствената дама в екипажа е Кристина Кук.

Мисията бележи няколко исторически момента - очаква се в бъдещи етапи от програмата Луната да бъде посетена от първата жена, първия цветнокож астронавт и първия човек с различна националност от американска.