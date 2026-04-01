Посланикът на САЩ в Гърция се срещна с президента и премиера

Ускорено развитие на Вертикалния газов коридор като ключов елемент от енергийната и икономическата сигурност в Югоизточна Европа бе акцент в разговора на премиера Андрей Гюров с посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

Подчертано бе значението на коридора, свързващ Гърция, България, Румъния, Молдова и Украйна, за диверсификацията на енергийните доставки, повишаването на пазарната ликвидност и засилването на трансатлантическото сътрудничество.

Увеличаването на количествата втечнен газ на САЩ към Гърция и достъпът, който България има до гръцките терминали, дават възможност страната ни да се утвърди като незаобиколим фактор за енергийната диверсификация на региона и цяла Европа, подчерта президентът Илияна Йотова след срещата си с Гилфойл.