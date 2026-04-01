КЗК и МВР проверяват за картел при обществени поръчки в IT фирми

Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на вътрешните работи с проверки в IT фирми за картел при обществени поръчки. Разследването е насочено към договори за доставка, монтаж и поддръжка на техника.

Разгледани са всички поръчки за периода 2024-2026 година, в които дружествата участват като конкуренти. От КЗК са установили евентуално наличие на картел под формата на тръжни манипулации.

Установени са данни за координация между две дружества, чиято цел е била да се предопредели изборът на изпълнител, посочват от КЗК. По време на проверките са иззети документи и дигитална информация.