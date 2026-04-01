Сергей Игнатов обяви за "фалшива новина" твърденията, че ще се учи украински език в българските училища

Служебният образователен министър Сергей Игнатов нарече фалшива новина твърденията, че в Киев е подписал споразумение за въвеждане на украински език в българските учлища. С документа се предвижда тъкмо обратното: изучаване на български език в училището в Болград.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието и науката: "С моя колега, министъра на образованието и науката на Украйна, подписахме специален протокол, който гарантира по-нататъшното изучаване, преподаване на българския език и това, което споменах – всичко, което нас ни засяга, българите: българска история, българската география, подпомагане за изучаване на българските традиции в тази гимназия от първи до дванадесети клас. Като в протокола по никакъв начин не се споменава съкращаване на часовете или намаляване на срока на обучение – тъкмо обратното."