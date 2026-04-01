Андрей Гюров: Правителството устоява на атаки, които звучат като част от кампанията

Кабинетът ще продължи да действа с приличие, отговорно и в екип – без значение от колко посоки е атакуван, заяви в началото на днешното правителствено заседание служебният премиер Андрей Гюров. Той посочи, че през последните дни правителството устоява на атаки, които звучат като част от кампанията, въпреки че министрите не участват в избори, нямат партии и не издигат кандидати. Министрите на земеделието и на социалната политика обявиха и нови мерки на властта.

Служебният премиер определи като странно съвпадение факта, че атаките към кабинета идват паралелно с разследванията и арестите за купуване на гласове, с обявяването на пакета от мерки, който да спре повишението на цените, и с разкриването на едно споделено пътуване между ръководителя на прокуратурата – единствената, която може да разследва корупция – и човекът, станал символ на корупцията в правосъдието.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: „Може би тези съвпадения и атаки са случайни, но в тези условия нашият екип продължава да действа последователно, прозрачно и в рамките на закона. Затова искам да бъда ясен – антиинфлационните мерки ще бъдат активирани, МВР ще осигури избори по правила и правосъдният министър ще изиска дисциплинарна отговорност от магистратите, които са решили да вървят по общ път с брокерите на влияние в правосъдието. Без значение от колко посоки идват атаките, които казват „не вие“, „не е така“, „не сега“, ние ще продължим да работим с приличие, отговорно и в екип.“

Земеделският министър обяви, че добрата новина е, че няма предпоставки за увеличаване на цените на храните. Заради високите разходи обаче правителството ускорява плащанията към земеделците и подготвя допълнителна подкрепа.

Иван Христанов – министър на земеделието и храните: „Първото е за ликвидност, тъй като по-страшно от това цените на торовете или на горивата да са високи е това да няма ликвидност в сектора. Именно заради това целият индикативен график за плащания в сектора, който за следващите 3–4 месеца е за над 550 милиона евро, го изтегляме така, че да можем да разплатим тези средства по-рано, а не по-късно.“

Вече има извършени първи преводи от 80 милиона евро към 43 хиляди земеделски стопани. Готви се и допълнителна подкрепа за разходите за гориво.

Иван Христанов – министър на земеделието и храните: „Допълнително към това продължават разговорите и се радвам, че вероятно ще бъдат с положителен финал – да увеличим компенсацията за акциз за горивата през 2025 година, което е един допълнителен ресурс от около 27 милиона евро.“

45 200 са подадените за март заявления за получаване на компенсацията от 20 евро, обяви социалният министър Хасан Адемов. Други 1 100 000 могат да получат тази компенсация, защото имат банкови сметки в Агенцията за социално подпомагане.

Кабинетът реши да бъдат отпуснати и средства за разкриване на временни нови работни места за хора с увреждания и за такива, които са навършили 55 години, но нямат достатъчно стаж за пенсиониране.

Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика: „Става въпрос за 41 милиона евро, които в рамките на двугодишен период ще подпомогнат разкриването на близо 15 000 работни места.“

Министърът обясни още, че става дума за превантивни мерки, свързани с почистване на речни корита, дерета и отводнителни канали – реално на цялата критична инфраструктура, която подлежи на превенция.