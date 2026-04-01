БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Андрей Гюров: Правителството устоява на атаки, които звучат като част от кампанията

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кабинетът ще продължи да действа с приличие, отговорно и в екип – без значение от колко посоки е атакуван, заяви в началото на днешното правителствено заседание служебният премиер Андрей Гюров. Той посочи, че през последните дни правителството устоява на атаки, които звучат като част от кампанията, въпреки че министрите не участват в избори, нямат партии и не издигат кандидати. Министрите на земеделието и на социалната политика обявиха и нови мерки на властта.

Служебният премиер определи като странно съвпадение факта, че атаките към кабинета идват паралелно с разследванията и арестите за купуване на гласове, с обявяването на пакета от мерки, който да спре повишението на цените, и с разкриването на едно споделено пътуване между ръководителя на прокуратурата – единствената, която може да разследва корупция – и човекът, станал символ на корупцията в правосъдието.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: „Може би тези съвпадения и атаки са случайни, но в тези условия нашият екип продължава да действа последователно, прозрачно и в рамките на закона. Затова искам да бъда ясен – антиинфлационните мерки ще бъдат активирани, МВР ще осигури избори по правила и правосъдният министър ще изиска дисциплинарна отговорност от магистратите, които са решили да вървят по общ път с брокерите на влияние в правосъдието. Без значение от колко посоки идват атаките, които казват „не вие“, „не е така“, „не сега“, ние ще продължим да работим с приличие, отговорно и в екип.“

Земеделският министър обяви, че добрата новина е, че няма предпоставки за увеличаване на цените на храните. Заради високите разходи обаче правителството ускорява плащанията към земеделците и подготвя допълнителна подкрепа.

Иван Христанов – министър на земеделието и храните: „Първото е за ликвидност, тъй като по-страшно от това цените на торовете или на горивата да са високи е това да няма ликвидност в сектора. Именно заради това целият индикативен график за плащания в сектора, който за следващите 3–4 месеца е за над 550 милиона евро, го изтегляме така, че да можем да разплатим тези средства по-рано, а не по-късно.“

Вече има извършени първи преводи от 80 милиона евро към 43 хиляди земеделски стопани. Готви се и допълнителна подкрепа за разходите за гориво.

Иван Христанов – министър на земеделието и храните: „Допълнително към това продължават разговорите и се радвам, че вероятно ще бъдат с положителен финал – да увеличим компенсацията за акциз за горивата през 2025 година, което е един допълнителен ресурс от около 27 милиона евро.“

45 200 са подадените за март заявления за получаване на компенсацията от 20 евро, обяви социалният министър Хасан Адемов. Други 1 100 000 могат да получат тази компенсация, защото имат банкови сметки в Агенцията за социално подпомагане.

Кабинетът реши да бъдат отпуснати и средства за разкриване на временни нови работни места за хора с увреждания и за такива, които са навършили 55 години, но нямат достатъчно стаж за пенсиониране.

Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика: „Става въпрос за 41 милиона евро, които в рамките на двугодишен период ще подпомогнат разкриването на близо 15 000 работни места.“

Министърът обясни още, че става дума за превантивни мерки, свързани с почистване на речни корита, дерета и отводнителни канали – реално на цялата критична инфраструктура, която подлежи на превенция.

#кабинетът на Андрей Гюров #Андрей Гюров #Иван Христанов #хасан адемов

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Още от: Политика

Министър Христанов започна проверки в горските стопанства
Илияна Йотова: Да има повече светлина и надежда в дните ни
Чете се за: 00:42 мин.
Трайчо Трайков: Промяна в схемата за емисии е ключът към по-ниски енергийни цени
Чете се за: 03:12 мин.
Земеделският министър: Няма икономически предпоставки за увеличение на цените
Чете се за: 08:12 мин.
Образователният министър: Не е договаряно да се учи украински в България
Чете се за: 03:25 мин.
Последен ден за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ