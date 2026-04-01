Почина големият композитор Михаил Белчев
Андрей Гюров: Служебното правителство ще продължи да действа с приличие, отговорно и в екип

Ирина Цонева
Служебното правителство ще продължи да действа с приличие, отговорно и в екип – без значение от колко посоки е атакувано. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на днешното редовно правителствено заседание. Той посочи, че през през последните дни кабинетът устоява на атаки, които звучат като част от кампанията, въпреки че министрите не участват в избори, нямат партии и не издигат кандидати.

"Атаките съвпаднаха странно с разследванията и арестите за купуването на гласове. Те съвпаднаха и с обявяването на цялостен пакет от мерки, което да спре повишението на цените. Мерки, които този път не включват хеликоптерни пари, а действия, насочени към прекъсването на инфлацията в нейния зародиш", посочи премиерът.

"Съвпаднаха и с разкриването на едно споделено пътуване между ръководителя на прокуратурата – единствена, която може да разследва корупция, и човекът станал символ на корупцията в правосъдието. Може би и съвпаденията и атаките са случайни, но в тези условия нашият екип продължава да действа последователно, прозрачно и в рамките на закона", каза още Гюров.

"Затова искам да бъда ясен – антиинфлационните мерки ще бъдат активирани, МВР ще осигури избори по правила и правосъдният министър ще изиска дисциплинарна отговорност от магистратите, които са решили да вървят по общ път с брокерите на влияние в правосъдието. Без значение от колко посоки идват атаките, които казват: не вие, не така, не сега, ние ще продължим да работим с приличие, отговорно и в екип", добави Андрей Гюров.

#кабинетът на Андрей Гюров #премиерът Андрей Гюров #заседание на Министерския съвет #Андрей Гюров

