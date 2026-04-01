Александър Александров: Загубихме голяма личност за българския футбол

Бившият национал на България Александър Александров изрази своите съболезнования за смъртта на бившия президент на БФС Борислав Михайлов.

Александров говори след прибирането на националния тим от турнира в Индонезия.

"Ние винаги в България, когато загубим някой, тогава почваме да го споменаваме. Много е тъжно. Тъжно е, че сега доста хора, които изказват съболезнования за него, са една от причините за мен преди години, много добре знаете колко много го нападнаха и бившият капитан на националния отбор, Градев, който е изключителна вреда за българския спорт и футбол, един от хората, които причинаха доста проблеми на Боби Михайлов и семейството му. Стилиян Петров сега прави благотворителни мачове, може би явно има и той някакви грехове, може би изкупва с това нещо“, каза още Александров.