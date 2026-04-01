Пламен Николов за Боби Михайлов: Загубата наистина е голяма

Загубата наистина е голяма. Това заяви пред БНТ бившият национал Пламен Николов по повод кончината на Борислав Михайлов.

"Спомням си точно преди този прословут мач с Мексико, когато се стигна до дузпи, Боби беше легнал по гръб, сложил една кърпа на главата си, съсредоточава се, и аз викам, Боби, спокойно всичко ще бъде наред, а той вика, знам. Това му бяха думите", спомни си той.