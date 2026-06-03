Третото преработено издание на книгата „Седемнадесет крачки към безсмъртието“ беше представено в Музея на спорта

Третото преработено издание на книгата „Седемнадесет крачки към безсмъртието“ беше представено днес в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Документалната творба на спортния журналист Диян Никифоров е посветена на най-големия успех на българския национален отбор по футбол, като проследява периода 1992-1994 година, който завършва с класирането на четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 година. Произведението съдържа любопитни факти, интервюта, емоционални спомени и над 100 снимки, а заглавието е препратка към общия брой изиграни мачове от националите от началото на квалификациите до края на Мондиала 1994.

Новото издание съдържа непубликувани досега фотоматериали, а в епилога е добавен цялостен поглед върху събитията на голямата звезда в българската селекция и носител на „Златната топка“ за 1994 година Христо Стоичков, който в обширен разговор от края на миналата година обобщава спомените си от дистанцията на времето.

„Рядко ми се случва да се вълнувам толкова много. Благодаря на всички, които застанаха зад този проект, за това, че ме подкрепиха и застанаха зад мен. Решихме да възобновим спомена за онова време, времето беше не само футболно, емоционално, но и беше време на трудности, време разделно. Този отбор, този екип и тези футболисти направиха нещо, което никой друг не беше правил до този момент и след това не видях някой друг в такава степен да направи. Те обединиха нацията, те подариха на всички нас мечтата, че човек, който иска да постигне нещо в живота, който се труди, който е единен, който не се щади, може да постигне тази мечта. Затова трябва да сме им благодарни“, коментира Диян Никифоров, който заедно с издателство „Ракурси“ подариха книгата и още няколко творби на спортна тематика на Музея на спорта.

На представянето на третото преработено издание на книгата „Седемнадесет крачки към безсмъртието“ присъстваха консултантите на автора – един от героите в златното българско футболно поколение Красимир Балъков и Валентин Михов, който е президент на БФС по време на квалификационната кампания, както и редица футболни хора и журналисти.

„Диян е направил нещо изключително. Тази книга е специална и много истинска. За нас е удоволствие, че тя ще остане в музея (на спорта). Нашето усещане тогава не беше това, което са чувствали тук, беше коренно различно. Години по-късно, особено след като спряхме с футбола, аз лично разбрах какво е било, когато ние сме играли и сме печелили – стоиш пред телевизора и започваш да плачеш, не искаш, но плачеш. Това означава гордост. Ние, българите, много рядко се сещаме за тази гордост. Когато има такива моменти, всички сме горди, а трябва да сме горди всеки ден, всеки час. Едно голямо благодаря на Диян и се надявам тази книга да остане в историята, както ние може би ще останем в тази история“, заяви по време на представянето Балъков.

„Всичко, което е описано в книгата, всичко е изживяно. Всички тези момчета направиха така, че да се получи нещо, което никой не очакваше. Аз бях един от малкото оптимисти. Да, имаше трудности, но всичко завърши прекрасно. Благодаря на Диян за творчеството“, каза Михов.

Събраните средства от продажбата на книгата по време на представянето ще бъдат дарени в помощ на 5-месечния син на дългогодишния анализатор в представителния отбор на Ботев (Пловдив) Илиян Геренски – Кристиян, който наскоро беше диагностициран с рядко очно заболяване и се нуждае от скъпо струващо лечение в Германия.