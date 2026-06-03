БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Третото преработено издание на книгата „Седемнадесет крачки към безсмъртието“ беше представено в Музея на спорта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
Спорт
Запази

Книгата на спортния журналист Диян Никифоров е посветена на най-големия успех на българския национален отбор по футбол, като проследява периода 1992-1994 година, който завършва с класирането на четвърто място на Мондиала в САЩ 1994

третото преработено издание книгата bdquoседемнадесет крачки безсмъртиетоldquo беше представено музея спорта
Слушай новината

Третото преработено издание на книгата „Седемнадесет крачки към безсмъртието“ беше представено днес в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Документалната творба на спортния журналист Диян Никифоров е посветена на най-големия успех на българския национален отбор по футбол, като проследява периода 1992-1994 година, който завършва с класирането на четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 година. Произведението съдържа любопитни факти, интервюта, емоционални спомени и над 100 снимки, а заглавието е препратка към общия брой изиграни мачове от националите от началото на квалификациите до края на Мондиала 1994.

Новото издание съдържа непубликувани досега фотоматериали, а в епилога е добавен цялостен поглед върху събитията на голямата звезда в българската селекция и носител на „Златната топка“ за 1994 година Христо Стоичков, който в обширен разговор от края на миналата година обобщава спомените си от дистанцията на времето.

„Рядко ми се случва да се вълнувам толкова много. Благодаря на всички, които застанаха зад този проект, за това, че ме подкрепиха и застанаха зад мен. Решихме да възобновим спомена за онова време, времето беше не само футболно, емоционално, но и беше време на трудности, време разделно. Този отбор, този екип и тези футболисти направиха нещо, което никой друг не беше правил до този момент и след това не видях някой друг в такава степен да направи. Те обединиха нацията, те подариха на всички нас мечтата, че човек, който иска да постигне нещо в живота, който се труди, който е единен, който не се щади, може да постигне тази мечта. Затова трябва да сме им благодарни“, коментира Диян Никифоров, който заедно с издателство „Ракурси“ подариха книгата и още няколко творби на спортна тематика на Музея на спорта.

На представянето на третото преработено издание на книгата „Седемнадесет крачки към безсмъртието“ присъстваха консултантите на автора – един от героите в златното българско футболно поколение Красимир Балъков и Валентин Михов, който е президент на БФС по време на квалификационната кампания, както и редица футболни хора и журналисти.

„Диян е направил нещо изключително. Тази книга е специална и много истинска. За нас е удоволствие, че тя ще остане в музея (на спорта). Нашето усещане тогава не беше това, което са чувствали тук, беше коренно различно. Години по-късно, особено след като спряхме с футбола, аз лично разбрах какво е било, когато ние сме играли и сме печелили – стоиш пред телевизора и започваш да плачеш, не искаш, но плачеш. Това означава гордост. Ние, българите, много рядко се сещаме за тази гордост. Когато има такива моменти, всички сме горди, а трябва да сме горди всеки ден, всеки час. Едно голямо благодаря на Диян и се надявам тази книга да остане в историята, както ние може би ще останем в тази история“, заяви по време на представянето Балъков.

„Всичко, което е описано в книгата, всичко е изживяно. Всички тези момчета направиха така, че да се получи нещо, което никой не очакваше. Аз бях един от малкото оптимисти. Да, имаше трудности, но всичко завърши прекрасно. Благодаря на Диян за творчеството“, каза Михов.

Събраните средства от продажбата на книгата по време на представянето ще бъдат дарени в помощ на 5-месечния син на дългогодишния анализатор в представителния отбор на Ботев (Пловдив) Илиян Геренски – Кристиян, който наскоро беше диагностициран с рядко очно заболяване и се нуждае от скъпо струващо лечение в Германия.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Проливни валежи след полунощ и утре
2
Проливни валежи след полунощ и утре
„Баба Алино“ в документи
3
„Баба Алино“ в документи
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
4
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
5
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да...
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"
6
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Български футбол

Протест срещу управлението на Спартак Пловдив
Протест срещу управлението на Спартак Пловдив
От Локомотив Пловдив обявиха съдбата на Косич От Локомотив Пловдив обявиха съдбата на Косич
Чете се за: 03:07 мин.
Здравко Здравков ще пази в "Мача на надеждата" Здравко Здравков ще пази в "Мача на надеждата"
Чете се за: 02:02 мин.
Славия организира пореден турнир в памет на Александър Шаламанов Славия организира пореден турнир в памет на Александър Шаламанов
Чете се за: 01:27 мин.
БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България БНТ 3 ще излъчи на живо контролата Молдова - България
Чете се за: 00:30 мин.
Гледайте Бончо Генчев в предаването "Зала на славата" Гледайте Бончо Генчев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино" Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия" Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Арестуваха нелегални мигранти край Приморско Арестуваха нелегални мигранти край Приморско
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
ВКС реши: Една от майките е допринесла за размяната на бебетата в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Нови валежи и гръмотевични бури през следващите дни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ