Стефано Сенси: Искам да стана част от историята на ЦСКА (ВИДЕО)

Новото попълнение на ЦСКА Стефано Сенси заяви, че амбицията му е да остави трайна следа в клуба и да помогне на „червените“ да постигнат успехи както в българския футбол, така и на европейската сцена.

В първото си интервю за клубните канали двукратният шампион на Италия сподели, че вижда трансфера си като важна стъпка в кариерата си.

"Искам да продължа напред в кариерата си. Смятам, че ЦСКА е стъпка в правилната посока. Искам да се наслаждавам на футбола, да печеля, да бележа голове и да бъда част от историята на този клуб“, заяви италианецът.

Полузащитникът призна, че още в първите си дни в лагера на отбора в Австрия е останал с отлични впечатления от атмосферата и организацията в клуба.

"Тук съм само от два дни, но виждам, че съм в голям клуб със страхотна организация и добри хора. Съотборниците ми ме приеха много добре и ме накараха веднага да се почувствам част от отбора“, каза Сенси.

Италианецът отдели специално внимание и на феновете на ЦСКА, за които е чувал още по време на престоя си в Серия А.

"Знам, че ЦСКА е голям клуб както в България, така и в Европа. Гледал съм мачове на отбора и кадри с привържениците. Те създават невероятна атмосфера и това е много важно за футболистите“, допълни той.

Сенси ще играе с емблематичния номер 8, носен в миналото от Христо Стоичков.

"Знам кой е Стоичков. Той е част от историята на клуба и на европейския футбол. За мен е чест да нося този номер и това ме мотивира да давам най-доброто от себе си“, коментира полузащитникът.

Италианецът не скри и желанието си възможно най-скоро да дебютира с червената фланелка и да помогне на отбора в предстоящите европейски мачове, където според него концентрацията ще бъде ключът към успеха.