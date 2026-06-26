БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
Иван Демерджиев за Баба Алино: 25 са задържани и се...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стефано Сенси: Искам да стана част от историята на ЦСКА (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Италианският халф призна, че е впечатлен от организацията в клуба и феновете на „червените“, а носенето на фланелката с №8 определя като голяма чест

Стефано Сенси: Искам да стана част от историята на ЦСКА (ВИДЕО)
Снимка: YouTube/CSKA Sofia FC
Слушай новината

Новото попълнение на ЦСКА Стефано Сенси заяви, че амбицията му е да остави трайна следа в клуба и да помогне на „червените“ да постигнат успехи както в българския футбол, така и на европейската сцена.

В първото си интервю за клубните канали двукратният шампион на Италия сподели, че вижда трансфера си като важна стъпка в кариерата си.

"Искам да продължа напред в кариерата си. Смятам, че ЦСКА е стъпка в правилната посока. Искам да се наслаждавам на футбола, да печеля, да бележа голове и да бъда част от историята на този клуб“, заяви италианецът.

Полузащитникът призна, че още в първите си дни в лагера на отбора в Австрия е останал с отлични впечатления от атмосферата и организацията в клуба.

"Тук съм само от два дни, но виждам, че съм в голям клуб със страхотна организация и добри хора. Съотборниците ми ме приеха много добре и ме накараха веднага да се почувствам част от отбора“, каза Сенси.

Италианецът отдели специално внимание и на феновете на ЦСКА, за които е чувал още по време на престоя си в Серия А.

"Знам, че ЦСКА е голям клуб както в България, така и в Европа. Гледал съм мачове на отбора и кадри с привържениците. Те създават невероятна атмосфера и това е много важно за футболистите“, допълни той.

Сенси ще играе с емблематичния номер 8, носен в миналото от Христо Стоичков.

"Знам кой е Стоичков. Той е част от историята на клуба и на европейския футбол. За мен е чест да нося този номер и това ме мотивира да давам най-доброто от себе си“, коментира полузащитникът.

Италианецът не скри и желанието си възможно най-скоро да дебютира с червената фланелка и да помогне на отбора в предстоящите европейски мачове, където според него концентрацията ще бъде ключът към успеха.

Свързани статии:

Официално: Бивш италиански национал ще носи №8 в ЦСКА
Официално: Бивш италиански национал ще носи №8 в ЦСКА
"Армейците" обявиха своето второ ново попълнение.
Чете се за: 01:52 мин.
#Стефано Сенси #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек автомобил край Мездра
3
Двама младежи загинаха на място след катастрофа между скутер и лек...
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол над автомобила си
4
Две деца загинаха край Мездра, след като млад шофьор изгуби контрол...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
5
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
6
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
3
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Български футбол

„БНТ Представя“ филм за футболната легенда Димитър Пенев
„БНТ Представя“ филм за футболната легенда Димитър Пенев
Ясна е програмата на първите три кръга от футболното първенство, шампионатът се открива с мача Спартак Вн - ЦСКА 1948 на 17 юли Ясна е програмата на първите три кръга от футболното първенство, шампионатът се открива с мача Спартак Вн - ЦСКА 1948 на 17 юли
Чете се за: 03:30 мин.
Лудогорец представи новите си екипи, с които ще играе в Първа лига и в европейските клубни турнири Лудогорец представи новите си екипи, с които ще играе в Първа лига и в европейските клубни турнири
Чете се за: 01:07 мин.
В Дупница беше открит паметник на легендата на Марек Сашо Паргов В Дупница беше открит паметник на легендата на Марек Сашо Паргов
Чете се за: 01:22 мин.
Ботев Пловдив се наложи над Арда в контрола Ботев Пловдив се наложи над Арда в контрола
Чете се за: 00:52 мин.
Бивш футболист на Марица Пловдив сподели впечатленията си за Мондиал 2026 Бивш футболист на Марица Пловдив сподели впечатленията си за Мондиал 2026
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста
Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност Венецуела в надпревара с времето: Над 40 000 са в неизвестност
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Запали се локомотив на пътнически влак край гара Церковски (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Властите в Крим обявиха извънредно положение
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Продължава търсенето на оцелели след земетресенията във Венецуела
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ