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Лудогорец представи новите си екипи, с които ще играе в Първа лига и в европейските клубни турнири

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Лудогорец представи новите си екипи, с които ще играе в Първа лига и в европейските клубни турнири
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Лудогорец представи новите си фланелки за следващия сезон в Първа лига и европейските клубни турнири. Екипите на разградчани са произведени от германската марка Яко, като резервните цветове на 14-кратните шампиони са в бяло, докато третият екип на отбора е лилав.

"Новите екипи на Лудогорец за сезон 2026-27 са вдъхновени от историята и създадени за бъдещето. Орнаментът върху първия и втория екип е заимстван от каменна плоча, открита в древноримското селище Абритус, чиято история продължава да живее и днес. Плочата се намира в едноименния разградски археологически музей, който е един от най-добрите и се посещава от стотици хиляди туристи ежегодно", написаха от Лудогорец в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

"Третият екип също съдържа орнаменти от римско време, увековечени във вековните артефакти на античното римско селище", добавиха от тима.

#ПФК Лудогорец

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