Кристиян Балов записа минути за Цървена звезда при победа в Австрия

Българският национал Кристиян Балов взе участие в победата на Цървена звезда с 2:1 над австрийския Амщетен в контролна среща от подготвителния лагер на сръбския шампион.

19-годишният футболист се появи на терена в началото на второто полувреме и остави добри впечатления с изявите си. В заключителните минути на двубоя Балов беше много близо до това да запише асистенция, но вратарят на домакините се намеси решително след удар на Джей Енем.

Цървена звезда откри резултата още в 12-ата минута чрез капитана Мирко Иванич. След отлична комбинация между Радослав Крунич и новото попълнение Мохамед Абу Фани, Иванич получи прецизен пас зад защитата, преодоля стража на съперника и реализира за 1:0.

Австрийците възстановиха равенството в 57-ата минута чрез Аблингер, но сръбският тим отново наложи превъзходството си. Победният гол падна в 69-ата минута, когато Родригао намери с дълъг пас Джей Енем, а нападателят се разписа за крайното 2:1.