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Ботев Пловдив се наложи над Арда в контрола

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Спорт
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Карлос Алгара и Ифена Доргу се разписаха за пловдивчани.

Ботев Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
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Ботев Пловдив победи Арда с 2:1 в контролна среща, играна на комплекс „Никола Щерев - Старика“ в Коматево.

Пловдивчани поведоха в 19-ата минута с гол на Карлос Алгара, а Арда изравни в 57-а минута чрез Бирсент Карагарен, който реализира дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него.

Две минути преди края на спаринга завърналият се вчера в Ботев - Димитър Тонев, отклони топката с пета за Ифена Доргу, който отблизо реализира победния гол за пловдивчани за 2:1.

Следващата проверка на Ботев ще се играе в събота, 27 юни, от 20:00 часа на стадион „Христо Ботев“ срещу участника в Лигата на конференциите ФК Балкани от Косово.

#Арда Кърджали #Ботев Пловдив

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