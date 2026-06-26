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Обвиняемият за убийствата в Угърчин остава в ареста, реши Окръжният съд в Ловеч

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Състав на Окръжен съд – Ловеч остави в ареста Петър Иванов, който е обвиняем за тежкото престъпление в Угърчин отпреди два дни, вследствие на което загинаха трима души – две жени и един мъж. До произнасянето на съда 27-годишният мъж беше с 72-часова мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдът приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение, обяви съдия Васил Анастасов. Иванов е привлечен като обвиняем за престъпление в условията на опасен рецидив – той е излязъл от затвора в Ловеч на 12 юни. В това време той се е намирал в период прекъсване на наказанието лишаване от свобода с прокурорско постановление. Съдът счита, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Наблюдаващият прокурор Светла Иванова каза, че са извършени процесуално- следствени действия за установяване на фактическата обстановка. По думите ѝ Петър Иванов е умъртвил 18-годишната Даниела Левчева и 27-годишния Юлиян Левчев по особено мъчителен начин, а с действията си е предизвикал толкова силна уплаха у едно дете – ненавършилата 17 години Даниела Левчева, че то се е опитало да избяга, тъй като е считало, че може да бъде следващата му жертва. Момичето е скочило през терасата и падайки, е получила толкова тежки наранявания, че е загинала.

Според адвоката на обвиняемия – Георги Петров, по-добре е подзащитният му да остане в ареста, за да не се стигне до отмъщение, след като случаят стана медийно известен.

В съдебната зала стана известно, че обвиняемият е роден през 1999 г. в Троян, има завършено основно образование, не работи, осъждан е. Пред съда той заяви, че не е извършил престъплението, че съвестта му е чиста и че иска да бъде намерен виновникът.

Снимки: БТА

Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Определението на Окръжен съд – Ловеч подлежи на жалба или протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

#убийства в Угърчин

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