Доживотен затвор може да получи убиецът от Угърчин

Обвиненият за тройното убийство в Угърчин е 27-годишен криминално проявен и осъждан няколко пъти. Задържан е за 72 часа. Убитите са две момичета на 15 и 19 години и мъж на 27.

Всичко започва с битов конфликт. Нападателят вади нож и с него нанася смъртоносни рани на жертвите - 27-годишен мъж и 18-годишна жена.

Извършителят е криминално проявен и и според местните жители скоро е излязъл от затвора. На нападението става свитедел 16-годишно момиче. В опит да се спаси, то скача от терасата на сградата и загива на място. Айредин Андреев е сред първите, които се озовават на местопрестъплението.

Айредин Андреев: "Аз бях първи. Вътре какво е станало, не знам. Отвън чух падане. Опитах се да спася детето, половин час я държах жива и дотам. Какви са ви впечатленията? От убитите – отлични. Много добри деца, не са кавгаджии, не са конфликтни, пеят си, играят и накрая... трагедия." Тотка Митева: Познавате ли хората? Да, те тук си живеят. А чували ли сте за любовен триъгълник? Не, те са малки деца. Борис Ценов: "Аз не го познавам, момичетата ги познавам, те са нашите. Ама това момче е излязло скоро от затвора. Без замяна, цял живот да му дават."

И.д. главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви, че се установени всички факти, свързани с убитите, докато са пребивавали в общежитието в Угърчин.

гл. комисар Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "В настоящия момент не установяваме каквито и да било нарушения, от които да предположим, че има евентуални неправомерни настанявания. Тяхното пребиваване е доста продължително, може би в период от около 15 години."

Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков подчерта, че задържаното лице има три присъди за кражби и на 12 юни е излязло от затвора. При идването на полицията в общежитието заподозреният е бил в сградата.

Валентин Вълков, окръжен прокурор на Ловеч: "Познавал ги е много добре – и момичетата, и мъжа, който е убит. Трябва да изясним какви са им били отношенията, кой с кого и в какви отношения е бил, и едва след това можем да коментираме."

В петък сутринта прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на най-строгата мярка за неотклонение за обвиняемия – "задържане под стража". За тройното убийство Наказателният кодекс предвижда присъда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.