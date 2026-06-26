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„БНТ Представя“ филм за футболната легенда Димитър Пенев

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Български футбол
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„Стратегът от Мировяне“ е биографичен филм за една от най-значимите фигури в историята на българския спорт

bdquoбнт представяldquo филм спортната легенда димитър пенев
Снимка: БНТ
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Филмът от поредицата „БНТ Представя“ - „Стратегът от Мировяне“, посветен на Димитър Пенев, ще срещне зрителите отблизо с местата и хората, пряко свързани с живота и кариерата на легендарния треньор.

Наричаният по прякор Пената е една от най-значимите фигури в историята на българския спорт. Като футболист и треньор той оставя трайна следа в сърцата на феновете. Филмът „Стратегът от Мировяне“ от поредицата „БНТ Представя“ с режисьор Петър Гайтанджиев събира колеги и приятели на Пенев, сред които Димитър Бербатов и Валентин Михов, разказват за отношенията им през годините, а самият Христо Стоичков застава пред камерата, за да сподели своите спомени за първата им среща.

Премиерата на филма за Димитър Пенев „Стратегът от Мировяне“ бе на 26 октомври 2022 г. по БНТ 1!

Гледайте отново лентата днес, 26 юни от 19:00 ч. по БНТ 1.

„БНТ Представя“ е портретна документална поредица, в която зрителите се срещат с някои от най-емблематичните имена на българската история, духовност и култура. Уникален архив и вълнуващи изповеди, пътешествие из богатия творчески път на най-известните български актьори, режисьори, музиканти, писатели и др.

Повече за предаването: https://bnt.bg/news/bnt-predstavya-284010news.html

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