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Кога се очаква да бъде проведен изборът на нов главен прокурор?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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асоциацията прокурорите настоява пълна прозрачност независимост избора членове всс
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Нов Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до средата на октомври. Парламентът прие промените в Закона за съдебната власт и забрани на сега действащия Съвет, който е с отдавна изтекъл мандат, да взима кадрови решения. Депутатите решиха още не колегиите, а Пленумът на съвета да избира изпълняващи функциите председатели на Върховните съдилища и главен прокурор.

В парламентарния дебат виждания сблъскаха управляващите от "Прогресивна България" и част от опозицията в лицето на "Демократична България" и "Продължаваме промяната".

Висш съдебен съвет трябва да се избере до 17 октомври, това реши парламентът. До 10 дни след като законът влезе в сила сегашният състав на Съвета трябва да приеме правилата, по които общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите ще изберат 11-те от професионалната квота. Гласуването ще бъде с хартиени бюлетини, като депутатите от опозицията предложиха това да е в секции по апелативни райони, но управляващите решиха да е в окръжните съдилища.

Димитър Петров, народен представител от ПГ на "Прогресивна България": Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, не апелативни - е единствено и само с цел да се улеснят магистратите да упражнят своето право на глас, тъй като смятаме, че при сегашната изчерпана легитимация на членовете на ВСС е важно повече магистрати да вземат участие.

В същия срок трябва да бъдат избрани и 11-те от парламентарната квота. Като депутатите не могат за избират действащи съдии, прокурори и следователи във ВСС. Също така се въвежда ограничение и за бивши председатели на ВКС и ВАС, както и главни прокурори да бъдат избирани във ВСС.

Една от безспорните промени, получила голяма подкрепа, е ограничението ВСС с изтекъл мандат да взима кадрови и ключови за системата решения. Също без спорове беше решено Пленумът на ВСС за избира и.ф. за тримата големи, но решението това да е с обикновено мнозинство от 13 гласа предизвика спор. Както и решението главният прокурор да може да ръководи Националното следствие.

Надежда Йорданова, председател на ПГ на "Демократична България": "Пленумът на ВСС определя и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС. Предвижда се тези решения да бъдат взимани с минимум 13 гласа от членовете на Пленума. Това разрешение е притеснително относно председателите на ВКС и ВАС. Защото това прави възможно времено изпълняващ функциите на двете съдилища да бъде избиран без нито един глас от членовете на Съвета, които са съдии, пряко избрани от съдии."

Стою Стоев, народен представител от ПГ на "Продължаваме промяната": "Никъде в Конституцията не е заложена рамка, в която следствието е подчинено на главния прокурор. С едни текстове между първо и второ четене, доразвити от колеги в комисия, ние реално подчинихме следствието на главния прокурор."

Ако се спазят сроковете и наистина в средата на октомври бъде избран съставът на новия Висш съдебен съвет, то може да очакваме, че февруари - март следващата година ще има проведен избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд.

#избор на ВСС #главен прокурор

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