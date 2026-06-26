Асоциацията на медиаторите в България се срещна с виетнамска правителствена делегация с цел обмяна на опит

Националната асоциация на медиаторите в България се срещна с виетнамска правителствена делегация за обмяна на опит. Българската страна предложи сключването на меморандум за сътрудничество, а от Виетнам изразиха задоволството си от срещата.

Милена Гунчева, председател на Националната асоциация на медиаторите: „Изключително сме доволни от срещата, която проведохме. Работим в една и съща насока в областта на общностната медиация, от това, което разбрахме. Смятам, че и ние можем да се поучим от тях, и те от нас. Именно затова говорихме да подпишем меморандум за сътрудничество с някоя от техните големи организации. Разбрахме, че такова споразумение ще бъде подписано между тяхното Министерство на правосъдието и нашето Министерство на правосъдието за следващите две години. В рамките на това споразумение се надяваме да бъде подписан и меморандум за бъдеща съвместна работа.“

Нгуен Танх Нгок, заместник-министър на правосъдието на Виетнам: „Ние оценяваме високо срещата с Националната асоциация на медиаторите в България. Тя беше много полезна и резултатна. Чрез разговорите с нашите партньори открихме много общи черти в работата по медиацията във Виетнам и в България. Колегите от Националната асоциация на медиаторите в България споделиха своя опит, който е ценен за нас. Срещата се проведе в много приятелска атмосфера и остави у нас много силно впечатление от доброто отношение на българите към нас. Радваме се и оценяваме високо, че отношенията ни се развиват много добре. Това е доказателство за тях.“

Милена Гунчева, председател на Националната асоциация на медиаторите: „Изключително много се заинтересуваха от медиацията в наказателното право и от възстановителното правосъдие, защото при тях няма такава възможност, но темата им е интересна. При тях по друг начин е организирана системата и те нямат т.нар. дела от частен характер, когато от едната страна е потърпевшият, а от другата – извършителят на нарушението. При тях винаги от едната страна е държавата, в лицето на прокурора, а от другата – извършителят. Съответно за тях беше доста непонятно как това може да се случи, но им беше много интересно.“