Саниран блок в Добрич започна да се разрушава още в гаранционния срок

Блок 39 в Добрич е одобрен за обновяване с европейски средства през 2019 година, но радостта на обитателите му не трае дълго. Живеещите в блока разказват:

Йовка Христова: „Докато го санираха и една-две години и видяхме вече за какво става на въпрос!“ Пламен Петров: „Подпрозоречни дъски не са сложени, запечатани са отводнителите на дограмите. Отстрани не е силиконирано, оттам водата естествено отива по мазилката и я надува, и зимата като замръзне?! Има теч покрай комините, шапките са паднали горе – ламаринени, големи.“

От две години започва да се руши и мазилката.

Николинка Димитрова: „Ами пада, ако има силен вятър, дъжд, просто вървиш и ти пада отгоре – ето, то си е цялото паднало. Прозорците текат, ламарините не сложени. Допълнително ние си търсихме майстори да си оправяме ъглите. Теч има и върху домофоните. Комшията Мариянчо, той e майсторче и го замазва наново.“

Мариян Христов: „Като се махна мазилката, отдолу е пясък, никаква спойка между материали. Технологично време не е спазено, те го правиха зимата, смениха се тука много майстори – днеска едни, утре други, остават тука, заминават и просто след тях беше пълна анархия!“

Жителите на злополучния блок 39 са подавали нееднократно жалби в Община Добрич.

Златко Златев: „Фирмата не съществувала вече! Пък имаше гаранция 5 години.“ Николинка Димитрова: „Близо милион струваше цялото саниране и колко е изразходвано, колко е останало не знам.“

Община Добрич също констатира дефектите и неколкократно кани фирмата-изпълнител да ги отстрани, още в гаранционния срок, но без успех. Безрезултатни са и писмата до дружеството, осъществило надзора.

Нашите опити да се свържем със строителя също не се увенчаха с успех, а от строителния надзор отказаха коментар, заявиха собствениците.

Крехка утеха за жителите на блока е, че „Община Добрич ще съдейства на гражданите в рамките на своите компетенции за намиране на решение.“