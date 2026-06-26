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Катастрофа затвори за часове Красненското дефиле

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Очаква се и през утрешния ден движението в посока Гърция да бъде изключително натоварено

валяк падна платформа кресненското дефиле спря движението
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Пореден ден с инциденти на пътя у нас. Валяк падна от платформата на автовоз в Кресненското дефиле и остана на пътя. Малко след това автомобил се заби в него, но шофьорът не е пострадал. Заради катастрофата пътят остана затворен с часове.

Инцидентът става малко преди обяд днес в платното на главен път Е-79 в посока Кресна. Като по чудо няма тежко пострадали сред пътуващите в лекия автомобил, който се е ударил в падналия на платното валяк.

Разследващите изясняват причините, довели до падането на валяка от платформата, с която е бил превозван.

Катастрофата стана между Кривия тунел и град Кресна, в Кресненското дефиле, като движението в района беше спряно за над три часа и в двете посоки.

Много шофьори останаха на място да чакат пускането на движението. Имаше и такива обаче, които избраха да направят обратен завой и да се върнат в посока Симитли. Оттам беше пренасочван целият трафик за Гърция, като обходният маршрут минаваше през прохода „Предела“, Гоце Делчев и стигаше до граничния пункт „Илинден – Ексохи“.

Пренасочването удължи пътуването не само на тези, тръгнали към Гърция, но и на хората, прибиращи се по родните си места на юг от Кресна.

Ето и какво казаха част от пътуващите:

„Аз от Благоевград се прибирам за Сандански и ми казаха, че дефилето е затворено, и направо ни пренасочиха да минем оттук. Най-вероятно ще се прибера през Гоце Делчев. Пътят се удължава с около час и половина. Изнервено е, но няма какво да се прави.“

„Тъкмо се надявах, сега, като са пуснали две ленти за надолу, да няма натоварване, ама то се оказа някакво препятствие и сега ще се получи голяма тапа.“

„Сега трябва да минем през Драма. Така стават 200 километра отгоре.“

„През Гоце Делчев са всички леки коли. Как да мина оттам? Там няма минаване. Там спират камионите, за да минават леките коли. Нас отвсякъде ни спират. Плащаме си всички, спираме навсякъде, навсякъде пречим. Аз трябва да товаря кайсии, кога ще товаря – един Господ знае.“

Очаква се и през утрешния ден движението в посока граничните пунктове с Гърция да бъде изключително натоварено. Миналата седмица, без да има инциденти, колоната от пътуващи към южната ни съседка през Кресненското дефиле достигна близо 40 километра.

#Красненско дефиле #валяк #главен път Е-79 #катастрофа

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