На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев

от Веселин Михайлов
7500
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Най-усрещният български футболен треньорт си отиде от този свят на 80-годишна възраст на 3 януари 2026 г.

поклонение легендата димитър пенев галерия
Снимка: Десислава Кулелиева/БНТ
Българският спорт и общественост си взеха последно сбогом с Димитър Пенев. Легендарният треньор си отиде от този свят на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст. Поклонението пред тленните останки на Стратега на Националния стадион „Васил Левски“ стартира в 10:00 часа, като ковчегът му пристигна под звуците на "Новото гробище над Сливница" от военния оркестър.

Да уважат Треньор №1 на 20-и век дойдоха редица фигури от българския футбол и общественици. Сред тях бяха огромна част от играчите, които той изведе до бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 година – Христо Стоичков, Даниел Боримиров, Йордан Лечков, Наско Сираков, Ивайло Йорданов, Пламен Николов и други.

Част от поклонението бяха още бившите национали в лицето на Димитър Бербатов и Мартин Петров.

Целият отбор на ЦСКА начело със старши треньора Христо Янев и директорите Бойко Величков и Вангел Вангелов също присъстваха на поклонението, като "червените" дори отложиха старта на зимната си подготовка с един ден, за да почетат легендарния футболист и треньор.

На националния стадион бяха бившите президенти Петър Стоянов и Георги Първанов.

Паметта на легендарния футболист и треньор уважиха още кметът на София Васил Терзиев и спортният министър в оставка Иван Пешев.

Футболният път на Пенев започва като играч в Локомотив София, където играе от 1959 до 1964 година. За това време роденият в Мировяне футболист записва 35 мача и 1 гол, а със столичните „железничари“ печели титлата в Първа лига.

Впоследствие преминава в ЦСКА, превръщайки се неизменна част от успехите на клуба. За „армейците“ играе от 1964 до 1977 г. като за този период има 329 срещи и 24 попадения. Централният защитник става 7 пъти шампион на България и печели пет пъти купата на страната.

На два пъти е избран за Футболист №1 на България – 1967 и 1971 г.

С националния отбор участва на три световни първенства – през 1966, 1970 и 1974 г. Той има 90 двубоя с националната фланелка на България, за които записва 2 гола.

През 1977 г. спира със спортната си кариера и се насочва към треньорството. Бил е начело на ЦСКА, Димитровград, Спартак Варна, кувейтския Ал Ярмук, саудитския Ал-Насър и китайския Лионинг, както и на националния отбор. В кариерата си работи и като помощник-треньор в редиците на „армейците“ и като консултант, а с последната роля се нагърбва и в Литекс. Треньорската кариера на Пенев с „армейците“ включва три титли, четири Купи на България и две Суперкупи на България. Под негово ръководство тимът от Борисовата градина печели на три пъти Купата на Съветската армия. Като асистент е част от най-сериозните европейски участия на ЦСКА, който елиминира Ливърпул и Нотингам за Купата на европейските шампиони.

Най-значимият успех не само в кариерата на легендарния специалист, но и в историята на родния футбол, остава четвъртото място на Мондиала през 1994 година в САЩ, когато българите завоюват бронзовите медали.

Пътят на „лъвовете“ стартира година по-рано със знаменитата победа в квалификациите над тима на Франция на „Парк де Пренс“ в Париж, за да бъде поставено началото на лудото американско лято. Освен това класира и за първи път „трикольорите“ на европейско първенство, през 1996 г. в Англия.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

Вижте репортаж във видеото!

