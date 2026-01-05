Йордан Лечков: Изключително добър човек

С много добри спомен съм останал от него, изключително добър човек. Това каза Йордан Лечков, който присъства на поклонението пред Димитър Пенев на Националния стадион "Васил Левски".

"В професионален план е дал наистина толкова много път, включително на нас в националния отбор, на доста хора, които наистина покориха световните и европейските терени. В личен план изключително добър човек", добави Лечков.

"Не е лесно с толкова много трудни характери да боравиш, да се справиш и на всичкото отгоре, целият български народ да обединиш с едни добри резултати", каза още бившият национал.

