Борислав Константинов: Димитър Пенев имаше дарбата да прави разликата между средняка и таланта

Борислав Константинов не спести своите ласкави думи по повод наследството на Димитър Пенев. Стратега от Мировяне, както бе известен той, напусна този свят на 80-годишна възраст, а бившият журналист разкри как се е запознал с великия треньор преди старта на поклонението.

Пред БНТ Константинов отбеляза, че Пенев е имал дарбата да прави разликата между средностатистическия и талантливия футболист.

„Вие сам определихте колко трудно се изброяват неговите постижения в този спорт. Моето приятелство с него датира от много далечната 1960 година. Улучихме се заедно в детския отбор на Локомотив. Той оттогава се открояваше като футболист, но в отбора имаше трима с името Димитър. Треньорът Борислав Миленов, който даде път на много път на хората след това, включително и на брата на Димитър Пенев – Младен, преди един мач с децата на Септември каза – Пена, ти ще си капитан на отбора. Това за едни деца е достатъчно да го чуят и продължихме да го наричаме така. С това име той стана голям футболист и дори понесе славата на велик треньор. Знаете какви са му постиженията, има много случаи на авторитетни имена, които казаха за него думи, които може би друг българин няма да чуе в треньорската професия“, започна той.

Константинов разказа и за сътрудничеството си с Треньор №1 на 20-и век.

„Всички знаеха, че той нямаше изказа на литературен критик, но всичко онова, което казваше, беше точно, откровено и ясно. Никога не си е служил с лъжи, имаше дарбата веднага да разкрива и да прави разлика между средняка и таланта. По този начин той отвори пътя към големия футбол на много знаменити играчи – Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров, Любослав Пенев и Емил Костадинов. Тази плеяда от играчи израснаха като големи футболисти и благодарение на него. Аз с него съм бил може би на десетки пресконференции. Никога не съм го виждал сърдит. Никога не съм го виждал да обижда и нагрубява футболистите, той ги имаше като свои синове и се държеше така с тях. Затова те му отвръщаха с обич и преклонение пред неговата дарба да бъде треньор“, допълни той.

Повече от интервюто с Борислав Константинов можете да гледате във видеото!