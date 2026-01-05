БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борислав Константинов: Димитър Пенев имаше дарбата да прави разликата между средняка и таланта

Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Той отвори пътя към големия футбол на много знаменити играчи, разкри журналистът, който дълги работеше с легендарния футболист и треньор.

борислав константинов димитър пенев имаше дарбата прави разликата средняка таланта
Борислав Константинов не спести своите ласкави думи по повод наследството на Димитър Пенев. Стратега от Мировяне, както бе известен той, напусна този свят на 80-годишна възраст, а бившият журналист разкри как се е запознал с великия треньор преди старта на поклонението.

Пред БНТ Константинов отбеляза, че Пенев е имал дарбата да прави разликата между средностатистическия и талантливия футболист.

Вие сам определихте колко трудно се изброяват неговите постижения в този спорт. Моето приятелство с него датира от много далечната 1960 година. Улучихме се заедно в детския отбор на Локомотив. Той оттогава се открояваше като футболист, но в отбора имаше трима с името Димитър. Треньорът Борислав Миленов, който даде път на много път на хората след това, включително и на брата на Димитър Пенев – Младен, преди един мач с децата на Септември каза – Пена, ти ще си капитан на отбора. Това за едни деца е достатъчно да го чуят и продължихме да го наричаме така. С това име той стана голям футболист и дори понесе славата на велик треньор. Знаете какви са му постиженията, има много случаи на авторитетни имена, които казаха за него думи, които може би друг българин няма да чуе в треньорската професия“, започна той.

Константинов разказа и за сътрудничеството си с Треньор №1 на 20-и век.

„Всички знаеха, че той нямаше изказа на литературен критик, но всичко онова, което казваше, беше точно, откровено и ясно. Никога не си е служил с лъжи, имаше дарбата веднага да разкрива и да прави разлика между средняка и таланта. По този начин той отвори пътя към големия футбол на много знаменити играчи – Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров, Любослав Пенев и Емил Костадинов. Тази плеяда от играчи израснаха като големи футболисти и благодарение на него. Аз с него съм бил може би на десетки пресконференции. Никога не съм го виждал сърдит. Никога не съм го виждал да обижда и нагрубява футболистите, той ги имаше като свои синове и се държеше така с тях. Затова те му отвръщаха с обич и преклонение пред неговата дарба да бъде треньор“, допълни той.

Повече от интервюто с Борислав Константинов можете да гледате във видеото!

