10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери

10 млн. евро на седмица губи транспортния бранш заради блокадите на гръцките фермери. Това обясни в "денят започва" Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници в България.
Повече от месец продължават протестите и блокадите по главните пътища и гранични пунктове на фермерите в Гърция. Заради продължаващия проблем и в началото на 2026 година, голяма част от транспортните фирми у нас вече пътуват през нощта.
Въпреки множеството сигнали до гръцките и европейските институции, трайно решение на проблема с блокадите все още не е намерено и те се пренасят и в началото на 2026 година. По всичко изглежда след срещата вчера в Малгара край Солун, че консенсус между гръцкото правителство и протестиращите не се намира. Как всичко това влияе вече месец по-късно на транспортния бизнес у нас?
Вижте прякото включване на Али Мисанков