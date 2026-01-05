БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери

млн евро седмица губи транспортния бранш заради блокадите гръцките фермери
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

10 млн. евро на седмица губи транспортния бранш заради блокадите на гръцките фермери. Това обясни в "денят започва" Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници в България.

Повече от месец продължават протестите и блокадите по главните пътища и гранични пунктове на фермерите в Гърция. Заради продължаващия проблем и в началото на 2026 година, голяма част от транспортните фирми у нас вече пътуват през нощта.

Въпреки множеството сигнали до гръцките и европейските институции, трайно решение на проблема с блокадите все още не е намерено и те се пренасят и в началото на 2026 година. По всичко изглежда след срещата вчера в Малгара край Солун, че консенсус между гръцкото правителство и протестиращите не се намира. Как всичко това влияе вече месец по-късно на транспортния бизнес у нас?

  • Александър Стамболийски, Съюз на транспортните работници в България: "Към момента можем да кажем, че около 10 милиона евро на седмица са преките загуби. Може би и повече, не съм много сигурен с колегите, не сме го разисквали. За момента не виждам и как ще приключи всичко това. Вчера на срещата на земеделските производители в Гърция, в Малгара беше взето решение да се присъединят към исканията на Италия и Франция относно споразумението "Меркусор", така че ще продължат доста блокадите. Надявам се да не е много, но следващите две-три седмици не виждам изход от това положение."

Вижте прякото включване на Али Мисанков

