ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Поклонението пред Димитър Пенев ще се състои на пистата пред Сектор А на Националния стадион

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:12 мин.
Български футбол
Поклонението ще започне в 10:00 ч.

стотици отдават почит легендарния димитър пенев стадион българска армия галерия
От пресслужбата на ЦСКА публикуваха подробности за погребението пред тленните останки на легендата Димитър Пенев в понеделник, 5 януари. Ето и какъв ще бъде редът:

"ЦСКА информира футболната общественост, че поклонението пред великия Димитър Пенев ще започне утре (5 януари) в 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Церемонията ще е открита за всички желаещи да си вземат последно сбогом с ненадминатия ни треньор и футболист.

Самото поклонение ще се състои на пистата пред Сектор А, като влизането на гражданите ще се осъществява през Вход 26, а изходът – през Вход 1 на стадиона. Централната трибуна ще е отворена за присъстващи, които искат да споделят по-дълго последните мигове със Стратега.

При неблагоприятни метереологични условия траурната церемония ще се състои в централното предверие на Сектор А.

Димитър Пенев ни напусна на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст.

Поклон пред светлата му памет!", написаха от клуба.

И днес стотица се стекоха пред стадион "Българска армия", за да отдадат почит на легендарния Димитър Пенев, който ни напусна вчера.

„Както пред „Олд Трафорд“ има статуите на Денис Лоу и Боби Чарлтън, може би и тук трябва да има една такава скулптора на Симулията (Манол Манолов), на Пената (Димитър Пенев) и на Гошо Димитров“, коментира Иван Такев, пресаташе на ЦСКА от шампионския сезон 2008.

„Как не можа да почака още малко, да се порадва на новия стадион?! Това е голям човек, голямо нещо. Последната му воля беше да отрежат капака на ковчега, да му извадят ръцете отвънка и всички да видят, че той си отива без нищо“, каза пред БНТ Добри Димов, домакин на ЦСКА.

