Продължават масовите проверки на НАП и КЗП след въвеждането на еврото

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Под лупа се гледат касовите бележки, издавани от търговците

еврото българия магазин казанлък отказва плащания левове
Снимка: БТА
Продължават масовите проверки на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите след въвеждането на еврото у нас. Служителите на институциите следят за изкуствено вдигане на цените на основни стоки покрай новата валута.

Освен на случаен принцип, проверки се извършват и по сигнали на граждани. По време на инспекциите под лупа се гледат касовите бележки, издавани от търговците. Следи се дали превалутирането е отразено правилно. Друг основен акцент в проверките на институциите е дали има повишение на цените на отделни стоки и ако има такова, проследяват цялата верига на доставки - дали завишението е при производителя или при търговеца.

Средно по около 400 проверки на ден правят инспекторите на НАП. Най-малката санкция за нарушаване на Закона за въвеждане на еврото започва от 10 000. Инспекциите ще продължат и през следващите дни, като държавните органи следят изкъсо пазара, за да предотвратят спекулативни практики в периода на въвеждане на еврото в страната.

#България и еврото #проверки на НАП #КЗП #новини в Метрото

