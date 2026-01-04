Как минава работния ден, когато си на разположение денонощно - и в делник, и в празник

По-малко тежки инциденти с пиротехника, но и повече сигнали за битови изгаряния и забравени ястия във фурната по време на празниците отчитат дежурните екипи на Спешна помощ и пожарната в Русенско през последните години.

Не за първи път д-р Живко Димитров посреща празниците в болницата. С близо 30-годишен опит той добре знае как само миг невнимание може да превърне приповдигнатото настроение в изгаряща болка.

д-р Живко Димитров, пластичен хирург в МБАЛ "Медика" - Русе: "Преди години беше доста често да се получават изгаряне от фойерверки, от пиратки. Но за сметката на това се увеличават битовите инциденти, изгаряне по време на приготвяне на коледната трапеза, дечица, които много често имат изгаряне с чай, и с гореща вода, трябва просто да се внимава".

Своя статистика водят и в пожарната. И макар да броят получените сигнали за инциденти, предпочитат да си спомнят за спасените човешки животи. На първа линия тази Коледа и Нова година са инспекторите Николай Халачев и Мирослав Недев.

инспектор Николай Халачев, РДПБЗН - Русе: "Най-често срещаните инциденти са свързани с отоплителния сезон. Хората позасилват печки. Когато не се упражнява контрол, стават разсеяни, възникват някои ситуации. Съветвам ги просто да стават по-бдителни". инспектор Мирослав Недев, РДПБЗН - Русе: "Наш дълг е да подсигурим спокойствието на гражданите. И надяваме се хората да станат по-отговорни, защото повечето инциденти са причинени от човешка грешка".

И в спешното, и в пожарната дежурните са свикнали да работят, докато другите празнуват.

инспектор Николай Халачев, РДПБЗН - Русе: "Всяко дежурство, без значение дали е празнично или не, за мен е еднакво и гледам да изпълня задълженията без да влияе по някакъв начин емоциите".

Но признават, че намират мотивация да продължат в думите на хората, на които помагат.

инспектор Мирослав Недев, РДПБЗН - Русе: "Влезе един мъж, който искрено дойде да благодари за това, което вършим и меко казано благодари, че ни има. Това ни накара да почувстваме горди от това, което вършим". д-р Живко Димитров, пластичен хирург в МБАЛ - Медика в Русе: "Най-важното е човек да си върши работа така, както смята за правилно, така че да може да се прибере спокойно след работният ден вкъщи".

И след кратка почивка да бъде отново готов за поредното дежурство в полза на хората.