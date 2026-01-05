Жълт код за опасно силен вятър и поледици в понеделник

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще преобладава облачно време. На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще се преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад.

Температурите ще останат в широки граници. Минималните ще бъдат от минус 1° в северозападните райони, където ще има условия за поледици, до 13° в югоизточните, в София – около 5°, а максималните - между 1° и 17° в София - около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Във вторник и сряда ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад. Температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще бъдат без съществен дневен ход, близки до 0°. Остават условията за поледици, както и за намалена видимост.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък през страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще има и валежи, като със застудяването в много райони дъждът ще преминава в сняг. В петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Температурите ще са чувствително по-ниски, в сравнение с предишните дни.

