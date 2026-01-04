Предупреждение за силен вятър отново утре

Пореден ден с много силен, а в планините – ураганен, южен вятър. На връх Мусала поривите бяха над 140 км/ч, в Ахтопол и Кърджали – около 80 км/ч, а в Бургас и Сливен – около 60 км/ч. Максималните температури днес са от 2° във Видин до 20° във Варна, в София - 17°.

През нощта вятърът в повечето райони ще отслабне, на север от планините и в Югоизточна България ще се задържи умерен и поривист. Превалявания, предимно от дъжд, ще има на отделни места в Северна България. Минималните температура ще бъдат в широки граници от минус 1° в северозападните райони, където остава опасността от образуване на поледици, до до 13° в югоизточните, в София – около 5°.

Утре вятърът отново ще се усили. Предупреждение за опасно силни пориви със скорост до около 90 км/ч остава в сила в районите на север от планините и в източните части от страната. Максималните температури ще бъдат в широки граници, от около 1°- 2° в северозападните райони до около 17° в източните. Превалявания ще има отново на главно в Северна България, в крайните северозападни райони дъждът ще се преминава в сняг.

В планините ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Ще вали главно в Рило-Родопската област, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1800 метра.

В по-голямата част от Европа ще се задържи студено за сезона и на много места ще превалява сняг. Под влиянието на обширна многоцентрова циклонална област, на Апенините ще бъде с валежи от дъжд, в отделни райони интензивни и с гръмотевична дейност. Значителни валежи от дъжд се очакват и в западните части от Балканите, а в северзападните ще превалява сняг. В източната половина от полуострова ще продължи да духа силен южен вятър.

У нас, във вторник и сряда отново ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад и температурите там ще се задържат необичайно високи за сезона.В северозападните райони температурите ще бъдат близки до нулата, с условията за поледици, както и за намалена видимост. В четвъртък и петък застудяване предстои в почти цялата страна, ще има и много райони с валежи от сняг.