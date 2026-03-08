Слънчево и топло време

Прогнозата за времето е слънчева и сравнително топла. В София следобед се очакват 14°, а в повечето райони на страната температурите ще бъдат между 10° и 15°.

Югозападните райони обаче ще са с увеличена облачност следобед, на отделни места е възможен дъжд, а по най-високите части на Рила и Пирин – сняг.

Прогноза за утре, понеделник е за сутрешните мъгли ще се задържат по поречията и в низините. Минималните температури ще са между -2° и +3°, в София – около 1°. Дневните температури ще останат между 10° и 15°, в столицата около 12°. Слънцето ще се задържи през целия ден.

Първата пролет започва на 20 март, а до тогава ни очаква период на безкрайно слънчево време. Дневните температури ще бъдат между 13° и 18°, като изключение прави Черноморието – там ще е по-хладно, с дневни около 9-10°.

Сутрин ще има студени часове на места и под нулата, а в низините и по крайбрежието до около обяд ще е мъгливо. Въпреки това прогнозата обещава хубави и слънчеви дни за празничната седмица.