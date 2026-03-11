БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време до края на седимцата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над западните и централните райони от страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност ще намалее. През деня и там ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури в сряда ще бъдат между минус 4° и 2°, в София – около минус 1°, по Черноморието – между 1° и 4°, а максималните – между 13° и 18°, в София – около 15°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6° - 8°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

До края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност и условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на отделни места в низините и котловините. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони – умерен. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 13° и 18°, към неделя - понеделник слабо ще се понижат. По-ниски ще останат през целия период в източните райони и по Черноморието – между 8° и 11°.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#сутрешни мъгли #предимно слънчево #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
4
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
5
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
6
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Времето

Слабо захлаждане през почивните дни
Слабо захлаждане през почивните дни
Повече слънчеви часове през следващите дни Повече слънчеви часове през следващите дни
Чете се за: 02:10 мин.
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
11877
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево време през следващите дни, на места със сутрешни мъгли Слънчево време през следващите дни, на места със сутрешни мъгли
Чете се за: 02:37 мин.
Слънчево време с максимални температури между 8 и 18 градуса Слънчево време с максимални температури между 8 и 18 градуса
Чете се за: 02:40 мин.
Предимно слънчево време и леко понижение на температурите днес Предимно слънчево време и леко понижение на температурите днес
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
Чете се за: 06:30 мин.
Политика
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:47 мин.
Сноуборд
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ