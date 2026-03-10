Слънчево време през следващите дни, на места със сутрешни мъгли

Под влиянието на обширна област от високо атмосферно налягане, обхванала югоизточната половина от Европа, включително и Балканите, времето у нас в близките дни ще остане без съществена промяна – слънчево, с условия за краткотрайни сутрешни мъгли.

Утре повече райони с намалена видимост ще има в Източна България. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и плюс 2°, по Черноморието – между 1° и 4°, в София, колкото и тази сутрин – около минус 1°. Над западните и централните райони от страната през целия ден ще бъде слънчево, а след обяд и в източните ще преобладава слънчево време.

Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и максималните температури ще останат в широки граници – от 13° в крайните североизточни райони от страната до 18° в югозападните, най-ниски за пореден ден по Черноморието – от едва 8° по най-северното крайбрежие, до 11° във Варна. И на морския бряг ще бъде ветровито, но през по-голямата част на деня – слънчево.

Много добри условия в планините и за туризъм, и за любителите на белите спортове. Ще бъде слънчево с повече облаци над масивите от Източна България. Вятърът ще е слаб, само по най-високите части – умерен, с посока от юг-югоизток.

Слънчево ще бъде утре и в по-голямата част от Балканите, с изключение на крайните северозападни райони от полуострова, където ще превалява дъжд. Дъжд ще вали и на Апенините. Интензивни валежи от дъжд, на места значителни по количество, се очакват в Западна Европа. В Шотландия, както и в страните от Скандинавския полуостров ще вали дъжд и сняг.

У нас до края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево, в часовете преди обяд на места мъгливо. Температурите, и минималните, и максималните, ще останат без съществена промяна. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 13° и 18°, малко по-ниски в неделя. По-хладно ще остане през целия период в източните райони и по Черноморието, където ще продължи да духа умерен източен вятър.