ИЗВЕСТИЯ

Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
По случай 8 март: Празник на две колела във Варна

от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
За трета поредна година в Аварно отбелязват Международния ден на жената на две колела. Дамите мотористки подаряват цветя на жените, като целта е да ги усмихнат и да създадат празнично настроение.

Море от мотори - така за поредна година във Варна отбелязват Деня на жената.

Инициативата е на дамското мото-сдружение „Огнени стрели“, които се събират заедно със своите членици от клубовете въ Варна и цяла североизточна България, за да поднесат цветя на дамите и да ги накарат да се чувстват специални.

Всички мотори в 13.00 часа тръгват на официално мотошествие по централните булеварди на града, а жителите и гостите на града са поканени да се включат и да получат цветовете от мотористите.

Вижте повече в прякото включване на Нивелина Няголова.

#мотори #8 март #Варна

