Засилва се напрежението между Словакия и Украйна заради петролопровода "Дружба"

Теодора Гатева
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Роберт Фицо
Снимка: БТА
След Унгария, ще се обтегнат ли отношенията на Украйна и със Словакия? Словашкият премиер Робърт Фицо ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен, за да настоява експерти да посетят повредения при руска атака петролопровод "Дружба".

Срещата между словашкия премиер Роберт Фицо и председателят на ЕК - Урсула Фон Дер Лайен ще се проведе на фона на засилващия се натиск от страна на Словакия и Унгария върху Украйна с искане за възстановяването на доставките на руски петрол през петролопровода "Дружба". Съоръжението беше повредено при атака през януари, и според Киев ще може да заработи отново след най-рано месец. Словакия и Унгария са отправили искане техни експерти да посетят "Дружба", но за момента няма отговор от Киев.

Роберт Фицо, министър-председател на Словакия: "Ще предложа на председателя на Европейската комисия ремонтните способности на Словакия. Ако наистина има нужда от затягане на болт някъде по тръбопровода „Дружба“ в Украйна - нека бъде така. Но по-важното послание е, че Словакия е готова да поеме щафетата от Унгария, ако е необходимо.“

Фицо говори за възможността и Словакия, след Унгария, да блокира заема от 90 млрд. евро за Киев.

Роберт Фицо, министър-председател на Словакия: „Блокирането на този огромен военен дар за Украйна е легитимен инструмент за постигане на възстановяване на доставките на петрол. Във всеки случай топката сега е в полето на Европейския съюз.“

Будапеща и Братислава, които все още внасят руски петрол, обвиняват Киев, че не поправя тръбата по политически причини. В края на миналата седмица ЕК съобщи, че търси начини за възстановяване на петролни доставки по петролопровода, включително и чрез предоставянето на финансова помощ.

В Киев украинският президент Володимир Зеленски посрещна нидерландския премиер Роб Йетен. Двамата отдадох почит на загиналите във войната. Двамата лиери са обсъдили възможността за съвместно производство на оръжие.

#Урсула фон дер Лайен # Роберт Фицо #петролопровод "Дружба" #отношения #Украйна #Словакия #среща

