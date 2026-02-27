БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса...
Чете се за: 03:52 мин.
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Унгария и Словакия създават комисия за разследване на повредата на петролопровода "Дружба"

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Унгария и Словакия създават съвместна комисия за разследване на повредата на нефтопровода "Дружба" в Украйна и призоваха Киев да им осигури достъп до инфраструктурата.

Доставките на руски петрол да двете държави бяха преустановени в края на януари.

Братислава и Будапеща обвиняват украинците, че оказват политически натиск върху тях, за да се откажат от руския петрол и Унгария да се съгласи за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, който го покани в Киев.

Заради спора Словакия и Унгария обявиха, че спират съответно доставките на електроенергия и дизел. Унгария използва случая и за да блокира 20-ия пакет от европейски санкции срещу Русия и заема за Украйна на стойност 90 милиарда евро.

#спиране на доставките #петролопровод "Дружба" #комисия # Словакия. #Украйна #Унгария

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
4
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
5
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
6
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
5
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
6
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни

Още от: Европа

Български учен с награда от 1 милион евро за пробив в изследването на рядко генетично заболяване
Български учен с награда от 1 милион евро за пробив в изследването на рядко генетично заболяване
България се присъедини към финансова инициатива на ЕС, насочена към страните, граничещи с Русия, Беларус и Украйна България се присъедини към финансова инициатива на ЕС, насочена към страните, граничещи с Русия, Беларус и Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
Споразумението Меркосур временно влиза в сила Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
Загуба за лейбъристите на частичните избори в един от основните им бастиони Загуба за лейбъристите на частичните избори в един от основните им бастиони
Чете се за: 00:42 мин.
Капризите на времето: Във Франция измериха 28,3 градуса Капризите на времето: Във Франция измериха 28,3 градуса
Чете се за: 00:32 мин.
След приемането на еврото: Как да бъдат привличени френски инвестиции в България След приемането на еврото: Как да бъдат привличени френски инвестиции в България
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт? Високите сметки за ток и нови цени на водата – какви мерки предприема служебната власт?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток Недоволство и в Русе заради завишени сметки за ток
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли историческата местност да остане недостъпна? Сигнал за сеч край "Петрова нива" – може ли историческата местност да остане недостъпна?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Семейство Клинтън дава показания по аферата "Епстийн"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Пакистан вече е "в открита война" с афганистанските талибани
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ