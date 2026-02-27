Унгария и Словакия създават комисия за разследване на повредата на петролопровода "Дружба"

Унгария и Словакия създават съвместна комисия за разследване на повредата на нефтопровода "Дружба" в Украйна и призоваха Киев да им осигури достъп до инфраструктурата.

Доставките на руски петрол да двете държави бяха преустановени в края на януари.

Братислава и Будапеща обвиняват украинците, че оказват политически натиск върху тях, за да се откажат от руския петрол и Унгария да се съгласи за присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, който го покани в Киев.

Заради спора Словакия и Унгария обявиха, че спират съответно доставките на електроенергия и дизел. Унгария използва случая и за да блокира 20-ия пакет от европейски санкции срещу Русия и заема за Украйна на стойност 90 милиарда евро.



