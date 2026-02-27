България се присъедини към финансова инициатива на ЕС, насочена към страните, граничещи с Русия, Беларус и Украйна

България се присъедини към финансова инициатива на ЕС - EastInvest Financing Facility („Инвестиции на Изток“), насочена към страните, граничещи с Русия, Беларус и Украйна. Тя е част от усилията на Европейската комисия да бъдат преодолени икономическите и инфраструктурните предизвикателства, произтичащи от войната в Украйна, както и за ускоряване на икономическата устойчивост и интеграцията на тези държави във вътрешния пазар на Съюза, съобщиха от пресцентъра на Българската банка за развитие (ББР).

Инициативата беше обявена от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. В събитието участваха председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и изпълнителният директор Цанко Арабаджиев.

Новата европейска програма е насочена към България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния, и се осъществява в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Скандинавската инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа и национални насърчителни банки за развитие от включените държави.

По линия на инициативата EastInvest се предвижда мобилизирането на до 28 млрд. евро публични и частни инвестиции в деветте страни. Средствата ще бъдат насочени към ключови сектори като транспортна и енергийна свързаност, зелена и цифрова трансформация, стратегическа инфраструктура, сигурност на веригите за доставки и подкрепа за малките и средните предприятия.

В рамките на своето работно посещение в Брюксел служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева участва в министерския панел на конференцията на високо равнище на тема „Източните региони на ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна“. В рамките на събитието от ЕК представиха новия механизъм EastInvest („Инвестиции на Изток“). Министър Бонева имаше мандат от Министерския съвет да представлява правителството и да ускори включването на страната в новия механизъм, за да може България в максимална степен и в оптимални срокове да се възползва от новите финансови възможности.

България настоя пред европейските институции за приравняването на Черноморския регион с останалите източни региони на Съюза, граничещи с Русия, Беларус и Украйна през миналата година.