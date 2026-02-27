Споразумението Меркосур временно влиза в сила

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и страните от Меркосур - Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай ще се прилага временно, въпреки че предстои правна проверка от Съда на Европейския съюз. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Според нея временното прилагане ще позволи на двете страни да започнат да се възползват от икономическите ползи от споразумението, докато тече процедурата по окончателното му ратифициране и съдебно преразглеждане. Решението на ЕК е взето, след като вчера Уругвай и Аржентина ратифицираха споразумението, проправяйки пътя за временното му прилагане.

„Казах го и преди – когато те са готови, ние сме готови“, заяви Фон дер Лайен.

Бразилия и Парагвай все още не са ратифицирали споразумението, но се очаква да го направят в близко бъдеще, допълни тя. Временното прилагане ще позволи на компаниите в ЕС, Уругвай и Аржентина да се възползват от новите митнически режими и други предимства още преди договорът да влезе официално в сила.

Търговското споразумение, което се договаря повече от две десетилетия, беше посрещнато с остри критики в част от държавите членки на ЕС като Франция, Полша, Белгия. Земеделски производители протестираха срещу него в големите градове в Централна и Западна Европа.

“Меркосур е едно от най-значимите търговски споразумения от първата половина на този век. То е платформа за дълбоко политическо ангажиране с партньори, които виждат света по същия начин като нас. И които вярват в откритост, партньорство и добросъвестност. Партньори, които разбират, че отворената и основана на правила търговия носи положителни резултати за всички. Меркосур въплъщава духа, в който Европа действа на световната сцена. Европа става все по-силна и по-независима. Нашите предприятия, нашите работници и нашите граждани ще пожънат ползите – и те трябва да ги пожънат възможно най-скоро. Става въпрос за устойчивост. Става въпрос за растеж и за това Европа да оформи собственото си бъдеще”, каза днес Урсула фон дер Лайен.