БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Споразумението Меркосур временно влиза в сила

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Запази
урсула фон дер лайен еврото подсили повече гласа българия европа
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и страните от Меркосур - Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай ще се прилага временно, въпреки че предстои правна проверка от Съда на Европейския съюз. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Според нея временното прилагане ще позволи на двете страни да започнат да се възползват от икономическите ползи от споразумението, докато тече процедурата по окончателното му ратифициране и съдебно преразглеждане. Решението на ЕК е взето, след като вчера Уругвай и Аржентина ратифицираха споразумението, проправяйки пътя за временното му прилагане.

„Казах го и преди – когато те са готови, ние сме готови“, заяви Фон дер Лайен.

Бразилия и Парагвай все още не са ратифицирали споразумението, но се очаква да го направят в близко бъдеще, допълни тя. Временното прилагане ще позволи на компаниите в ЕС, Уругвай и Аржентина да се възползват от новите митнически режими и други предимства още преди договорът да влезе официално в сила.

Търговското споразумение, което се договаря повече от две десетилетия, беше посрещнато с остри критики в част от държавите членки на ЕС като Франция, Полша, Белгия. Земеделски производители протестираха срещу него в големите градове в Централна и Западна Европа.

“Меркосур е едно от най-значимите търговски споразумения от първата половина на този век. То е платформа за дълбоко политическо ангажиране с партньори, които виждат света по същия начин като нас. И които вярват в откритост, партньорство и добросъвестност. Партньори, които разбират, че отворената и основана на правила търговия носи положителни резултати за всички. Меркосур въплъщава духа, в който Европа действа на световната сцена. Европа става все по-силна и по-независима. Нашите предприятия, нашите работници и нашите граждани ще пожънат ползите – и те трябва да ги пожънат възможно най-скоро. Става въпрос за устойчивост. Става въпрос за растеж и за това Европа да оформи собственото си бъдеще”, каза днес Урсула фон дер Лайен.

#временно влизане в сила #Меркосур #споразумение #Европейски съюз

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
5
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
6
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Латинска Америка

След безредиците: Мексико се връща към нормалния живот
След безредиците: Мексико се връща към нормалния живот
След стрелбата в Куба: Властите съобщиха, че са осуетили терористично нападение След стрелбата в Куба: Властите съобщиха, че са осуетили терористично нападение
Чете се за: 03:47 мин.
Стрелба в кубински води - четирима души са убити Стрелба в кубински води - четирима души са убити
Чете се за: 00:47 мин.
Залогът "Ел Менчо" – какво ще последва след убийството на наркобоса? Залогът "Ел Менчо" – какво ще последва след убийството на наркобоса?
Чете се за: 03:12 мин.
Още политически затворници бяха освободени във Венецуела Още политически затворници бяха освободени във Венецуела
Чете се за: 00:55 мин.
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
8606
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ