Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
ЕС и Меркосур подписаха търговско споразумение в Парагвай

По света
С това се създава най-голямата безмитна зона в света

меркосур подписва сделката парагвай
Снимка: БТА
Търговското споразумение между Европейския съюз и южноамериканските държави от блока Меркосур вече е факт.

С това се създава най-голямата безмитна зона в света.

Официалната церемония беше в столицата на Парагвай Асунсион. Споразумението идва след повече от 25 години преговори.

Лидери от двете страни коментираха, че то ще създаде много нови работни места от двете страни на Атлантическия океан.

Над 720 милиона потребители ще бъдат облагодетелствани от новата зона за свободна търговия.

