Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
"Не" на споразумението Меркосур - какво искат фермерите

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Има ли път за отстъпление от договора?

Продължават протестите на фермерите в сърцето на Европа заради споразумението между съюза и страните от Южна Америка, обединени в Меркосур.

Днес в Парагвай Споразумението за търговия официално ще бъде подписано от Урсула Фон дер Лайен въпреки съпротивата на редица европейски държави.

Сделката предвижда Меркосур да премахнат митата върху 91% от износа на Съюза, включително за автомобили, а Европа да свали постепенно митата за страните от Южна Америка за 10 години. Българските фермери обявиха, че идния вторник ще се включат в големия протест в Страсбург срещу споразумението.

Има ли път за отстъпление от договора?

Вижте в прякото включване на Десислава Апостолова

#Меркосур #споразумение #протести #ЕС

