България загуби финала за евроквалификацията по волейбол за жени до 18 г.

България не успя да се класира за европейското първенство в Литва и Латвия от първи опит. Българките стигнаха до финала на квалификацията в зала „Христо Ботев“, но загубиха от Турция с 1:3 (23:25, 25:19, 21:25, 17:25).

Все още няма дати кога ще е вторият турнир, който ще даде място за участие на големия форум на Стария континент.

Първият гейм беше изключително интересен и пълен с обрати. След размяна на по две точки туркините поведоха с 6:2. България почти стопи разликата, но съперникът отново дръпна – 11:6. Тогава беше ред на момичетата на Атанас Петров. Те заиграха по най-добрия възможен начин особено с начален удар и поведоха – 14:12. След поредното равенство започна истинска игра на нерви. Двата отбора заиграха точка за точка до 23:23. Тогава Турция успя да направи две поредни и да спечели гейма – 25:23.

Втората част също стартира напълно равностойно. Българките държаха по-често крехка преднина, докато не поведоха с 11:8. Това предизвика и таймаут за турския треньор. Българките не се разконцентрираха, а продължиха да поддържат аванса си и дори го увеличиха – 14:10. Туркините отвърнаха и намалиха с три поредни точки до 14:15. Тогава дойде ред и на Петров да поиска прекъсване. Не след дълго дойде и първият геймбол. Туркините сбъркаха началния удар и геймът приключи – 25:19.

Мачът прилягаше като за двата най-добри отбора на турнира, които влязоха в него само с победи. Третият гейм започна подобно на втория – до 8:8 никой не можеше да вземе предимство. Тогава Турция направи три поредни точки и предизвика прекъсване. Ефектът веднага се видя. България намали пасива си до 12:13, а равенството дойде при 14:14. Турция направи 17:14 и се наложи отново Атанас Петров да иска таймаут. Този път обаче това не подейства и съперникът започна да трупа преднина – 22:16. Българките не се предаваха и върнаха три точки. Турция стигна до геймбол – 24:21. Още с първата атака туркините спечелиха – 25:21.

Българките излязоха пренавито в четвъртата част и това се оказа фатално. Турция поведе със 7:2. Турция имаше самочувствие, че няма да изпусне двубоя. Отборът поведе с отчайващите за началото 12:6. Време за отстъпление нямаше, а Петров направи промени в състава. Те свършиха работа – 8:12. Турция поведе с 16:9. Българската агитка правеше всичко възможно да вдигне духа на българките, но това не стигна. Мачът завърши с 25:17.