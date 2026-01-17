БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България загуби финала за евроквалификацията по волейбол за жени до 18 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Възпитаничките на Атанас Петров ще имат втори шанс за класиране на еврошампионата.

Български национален отбор волейбол жени под 18 години
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България не успя да се класира за европейското първенство в Литва и Латвия от първи опит. Българките стигнаха до финала на квалификацията в зала „Христо Ботев“, но загубиха от Турция с 1:3 (23:25, 25:19, 21:25, 17:25).

Все още няма дати кога ще е вторият турнир, който ще даде място за участие на големия форум на Стария континент.

Първият гейм беше изключително интересен и пълен с обрати. След размяна на по две точки туркините поведоха с 6:2. България почти стопи разликата, но съперникът отново дръпна – 11:6. Тогава беше ред на момичетата на Атанас Петров. Те заиграха по най-добрия възможен начин особено с начален удар и поведоха – 14:12. След поредното равенство започна истинска игра на нерви. Двата отбора заиграха точка за точка до 23:23. Тогава Турция успя да направи две поредни и да спечели гейма – 25:23.

Втората част също стартира напълно равностойно. Българките държаха по-често крехка преднина, докато не поведоха с 11:8. Това предизвика и таймаут за турския треньор. Българките не се разконцентрираха, а продължиха да поддържат аванса си и дори го увеличиха – 14:10. Туркините отвърнаха и намалиха с три поредни точки до 14:15. Тогава дойде ред и на Петров да поиска прекъсване. Не след дълго дойде и първият геймбол. Туркините сбъркаха началния удар и геймът приключи – 25:19.

Мачът прилягаше като за двата най-добри отбора на турнира, които влязоха в него само с победи. Третият гейм започна подобно на втория – до 8:8 никой не можеше да вземе предимство. Тогава Турция направи три поредни точки и предизвика прекъсване. Ефектът веднага се видя. България намали пасива си до 12:13, а равенството дойде при 14:14. Турция направи 17:14 и се наложи отново Атанас Петров да иска таймаут. Този път обаче това не подейства и съперникът започна да трупа преднина – 22:16. Българките не се предаваха и върнаха три точки. Турция стигна до геймбол – 24:21. Още с първата атака туркините спечелиха – 25:21.

Българките излязоха пренавито в четвъртата част и това се оказа фатално. Турция поведе със 7:2. Турция имаше самочувствие, че няма да изпусне двубоя. Отборът поведе с отчайващите за началото 12:6. Време за отстъпление нямаше, а Петров направи промени в състава. Те свършиха работа – 8:12. Турция поведе с 16:9. Българската агитка правеше всичко възможно да вдигне духа на българките, но това не стигна. Мачът завърши с 25:17.

Свързани статии:

Европейска квалификация за жени под 18 години: България - Турция (ГАЛЕРИЯ)
Европейска квалификация за жени под 18 години: България - Турция (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от евроквалификацията за жени под 18 години между България и...
#Български национален отбор по волейбол за жени до 18 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
3
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
4
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
5
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
6
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Волейбол

Нефтохимик е първият финалист за Купата на България по волейбол
Нефтохимик е първият финалист за Купата на България по волейбол
Купа на България: Локомотив Авиа - Нефтохимик (ГАЛЕРИЯ) Купа на България: Локомотив Авиа - Нефтохимик (ГАЛЕРИЯ)
Европейска квалификация за жени под 18 години: България - Турция (ГАЛЕРИЯ) Европейска квалификация за жени под 18 години: България - Турция (ГАЛЕРИЯ)
Симона Иванова в предаването "Аз съм" Симона Иванова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:07 мин.
ЦСКА е последният полуфиналист за Купата на България ЦСКА е последният полуфиналист за Купата на България
Чете се за: 01:47 мин.
Атанас Петров: Ще направим всичко възможно, за да спечелим квотата Атанас Петров: Ще направим всичко възможно, за да спечелим квотата
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
Застудяването продължава Застудяването продължава
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ