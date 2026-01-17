БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
В легера на Ботев Пловдив осъдиха постъпката на Армстронг Око-Флекс

Спорт
Спортният директор Иван Цветанов, старши треньорът Димитър Димитров и полузащитникът Тодор Неделев изразиха мнението си по темата в интервю за БНТ.

Новото попълнение на Левски Арамстронг Око-Флекс беше обвинен в некоректно отношение от Ботев Пловдив.

В лагера на "жълто-черните" са категорични, че ирландецът не е показал нужното уважение към клуба.

"Горчилката е от начина по който Око-Флекс се замина. Човек, на когото ние подадохме ръка в труден момент. Начинът, по който си замина, не е окей", заяви в интервю за БНТ спортният директор на клуба Иван Цветанов.

"Заминаването му от Ботев трябваше да бъде малко по-колегиално, по-нормално", смята старши треньорът Димитър Димитров.

"Можеше по-коректно да направи нещата, но в крайна сметка всеки сам се преценя. Пожелавам успех на момчето. Каквото можа, даде за Ботев, помогна. Да е жив и здрав", допълни футболистът Тодор Неделев.

"Жълто-черните" вярват, че могат да елиминират градския си съперник Локомотив Пловдив в четвъртфиналната фаза за Купата и да спечелят трофея.

"Това не е целта тази година, понеже не тръгнахме добре в първенството", призна Неделев.

"Много отбори имат такива амбиции. Ние не сме изключение в това отношение. Да видим до къде ще ни стигнат силите", добави Херо.

В събота, 17-и януари, Ботев Пловдив замина за подготвителния си лагер в Анталия, където ще изиграе четири контроли, сред които проверка с Партизан. С отбора отпътуваха и новите попълнения Карлос Алгара, Педро Игор и Браян Хайн, както и завърналият се от наем Алекс Амараш. На Турска земя ще се присъединят Уилямс Чимези от руския Уфа и Закария от Гьозтепе.

Гледайте целия репортаж във видеото.

