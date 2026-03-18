Лилехамер е домакин на финалите за Световната купа - гледайте спускането за мъже в събота по БНТ 3

Марко Одермат вече си гарантира както Големия, така и два от Малките кристални глобуса, но това не означава, че швейцарецът не желае да приключи сезона с още един фойерверк.

В Лилехамер предстоят финалите за Световната купа и в събота започваме със спускането.

Може ли Франьо фон Алмен още веднъж да впечатли или италианската заплаха в лицето на младия Джовани Францони и печелилият многократно в Норвегия Доминик Парис ще възпрат Одермат.

