Микаела Шифрин спечели слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Оре

Олимпийската шампионка записа победа №109 в кариерата си.

Микаела Шифрин
Олимпийската шампионка Микаела Шифрин спечели слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в шведския зимен център Оре.

Най-успешната скиорка в цялата история на надпреварата записа общо време от 1:43.35 минута, след като беше първа в първия манш с 50.22 секунди и втора във втория с 53.13. Така тя постигна победа №109 в кариерата си, 72-рата само в слалом и изравни рекорда за осми успех в дисциплината в един сезон.

Това е осмата ѝ победа в девет слалома от Световната купа този сезон, с което изравнява рекорда за най-много победи в слалома в един сезон, който постигна през 2018-2019 и който дели с хърватката Яница Костелич, която го постигна през 2000-2001. Шифрин може да претендира за абсолютния рекорд, като спечели финалите на Световната купа в слалома на 24 март в Норвегия.

Именно в Оре американката записа първия си успех през декември 2012 година.

Втора с пасив от 94 стотни от секундата завърши германката Ема Айхер, а трета се нареди Уенди Холденер (Швейцария) с изоставане от една секунда.


Той 6 допълниха Катарина Трупе (Австрия), Паола Молцан (САЩ) и Дженифера Германе (Латвия).

В генералното класиране за Световната купа убедително води Микаела Шифрин с 1286 точки. На втора позиция е германката Ема Айхер с 1146, а трета Камий Раст с 989.

Шифрин спечели предсрочно малкия кристален глобус в слалома. Тя има 880 точки, а след нея се нареждат Раст с 518 и Холденер с 418.

Американката обаче се стреми към рекорд за жени, изравнявайки постижението от шеста Световна купа.

Шифрин е участвала предимно слалом и гигантски слалом този сезон, но също така и в две състезания по супергигантски слалом, в които може да участва отново в Норвегия, и евентуално в спускане.

Това е така, защото Айхер се състезава във всички дисциплини и има победи в спускане и супергигантски слалом този сезон, плюс най-доброто си второ място в кариерата в слалома в родината си.

Следващите стартове при жените и при мъжете са финалите на Световната купа в Лилехамер (Норвегия), които стартират със спускане на 21 март.

#Световна купа по ски алпийски дисциплини в Оре #Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 #Микаела Шифрин

