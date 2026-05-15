Канада отказа Швеция на старта на световното по хокей на лед в Швейцария

Финландия пък надделя над Германия с 3:1 в друг двубой от деня.

Конър Браун се разписа в началото на третата част и изведе Канада до победа с 5:3 срещу Швеция в първи мач от Световното първенство по хокей на лед, започнало днес в Швейцария. Финландия пък надделя над Германия с 3:1 в друг двубой от деня.

Канада и Швеция се срещнаха за последно в мач на откриването на световни шампионати през 1961 в Женева, а северноамериканците спечелиха с 6:1. Днес двата отбора се изправиха един срещу друг за 71-и път и "кленовите листа" записаха 38-та си победа.

Канада откри резултата след 2:21 минути игра, когато се възползва от отнета шайба и Джон Таварес завърши контрата с гол. Шведите направиха три поредни нарушения по-късно в първата част и в едно от тях Райън О'Райли записа второто попадение в полза на северноамериканците.

Швеците доминираха в началото на втората част и бяха възнаградени с гол на Якоб Ларсон след 8:21 минути игра. "Тре Кронур" дори стигнаха до изравняване три минути по-късно, след като се нуждаеха само от осем секунди, за да превърнат пауърплей в попадение. Канада си върна преднината след 14:16 минути игра чрез Дилан Холоуей, но само 77 секунди по-късно Матияс Екхолм изравни отново за европейците.

Канада обаче изпълни перфектна атака трима на трима в началото на третата част и Конър Браун вкара победния гол, а Дилан Казънс довърши шведите в средата на третината.

Антон Лундел, Йесе Полюярви и Оту Рати бяха точни за отбора на Финландия, който спечели с 3:1 срещу Германия в първия мач от Група А в Цюрих. Група Б, където са Канада и Швеция, пък играят във Фрибур.

Чикаго Блекхоукс привлече голмайстора на КХЛ Роман Канцеров
Чикаго Блекхоукс привлече голмайстора на КХЛ Роман Канцеров
Лас Вегас Голдън Найтс стигна финала на Западната конференция след категоричен успех над Анахайм Дъкс
Банско ще приеме два паралелни слалома от Световната купа по сноуборд
Каролина отстрани Филаделфия, Минесота с първи успех срещу Колорадо в плейофите на НХЛ
Каролина е на крачка от полуфиналите след нов успех над Филаделфия
МОК отхвърли идеята за летни спортове на Зимните олимпийски игри през 2030 година
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Двама души са пострадали при стрелба в столичния квартал "Надежда"
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията
Асен Василев, ПП: Подходът на правителството е погрешен и няма да доведе до поевтиняване на стоките
Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са...
Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата...
Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край...
Човек номер шест от седмия континент – аржентинецът, роден в...
