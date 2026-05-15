Канада отказа Швеция на старта на световното по хокей на лед в Швейцария

Конър Браун се разписа в началото на третата част и изведе Канада до победа с 5:3 срещу Швеция в първи мач от Световното първенство по хокей на лед, започнало днес в Швейцария. Финландия пък надделя над Германия с 3:1 в друг двубой от деня.

Канада и Швеция се срещнаха за последно в мач на откриването на световни шампионати през 1961 в Женева, а северноамериканците спечелиха с 6:1. Днес двата отбора се изправиха един срещу друг за 71-и път и "кленовите листа" записаха 38-та си победа.

Канада откри резултата след 2:21 минути игра, когато се възползва от отнета шайба и Джон Таварес завърши контрата с гол. Шведите направиха три поредни нарушения по-късно в първата част и в едно от тях Райън О'Райли записа второто попадение в полза на северноамериканците.

Швеците доминираха в началото на втората част и бяха възнаградени с гол на Якоб Ларсон след 8:21 минути игра. "Тре Кронур" дори стигнаха до изравняване три минути по-късно, след като се нуждаеха само от осем секунди, за да превърнат пауърплей в попадение. Канада си върна преднината след 14:16 минути игра чрез Дилан Холоуей, но само 77 секунди по-късно Матияс Екхолм изравни отново за европейците.

Канада обаче изпълни перфектна атака трима на трима в началото на третата част и Конър Браун вкара победния гол, а Дилан Казънс довърши шведите в средата на третината.

Антон Лундел, Йесе Полюярви и Оту Рати бяха точни за отбора на Финландия, който спечели с 3:1 срещу Германия в първия мач от Група А в Цюрих. Група Б, където са Канада и Швеция, пък играят във Фрибур.