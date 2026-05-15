Лас Вегас Голдън Найтс стигна финала на Западната конференция след категоричен успех над Анахайм Дъкс

Отборът на Лас Вегас Голдън Найтс се класира за финала в Западната конференция на НХЛ, след като победи убедително с 5:1 като гост Анахайм Дъкс в шестия мач от серията и я затвори с 4:2 успеха.

"Рицарите“ наложиха контрол още от самото начало на срещата. Мич Марнър откри резултата още в 62-ата секунда, а до края на първата третина гостите натрупаха аванс от три безответни попадения чрез Брет Хоудън и Шей Тиодор.

През втората част Микаел Гранлунд върна едно попадение за домакините, но интригата бързо бе потушена. Руснакът Павел Дорофеев се отличи с два гола в третата третина, с които оформи крайното 5:1 и подпечата класирането на тима от Невада.

С основен принос за успеха бе и вратарят Картър Харт, който отрази 31 удара и допусна само едно попадение. Това е трето участие на Лас Вегас във финала на Западната конференция в рамките на последните пет сезона.

В спор за място във финала за Купа „Стенли“ Голдън Найтс ще се изправят срещу Колорадо Аваланш, който отстрани Минесота Уайлд с 4:1 победи. Серията започва на 20 май в Денвър.

В другия полуфинал, на Изток, Монреал Канейдиънс направи сериозна крачка към финала, след като победи с 6:3 като гост Бъфало Сейбърс и поведе с 3:2 в серията.

Ник Сузуки бе в основата на успеха с гол и две асистенции, а младите таланти Иван Демидов и Юрай Слафковски също блеснаха – първият с дебютно попадение в плейофите, а вторият с три голови подавания.

Шестият мач от серията е на 16 май в Монреал, където домакините ще имат възможност да затворят сблъсъка пред собствена публика и да се класират за финала в Източната конференция.