Каролина победи Лас Вегас във втория мач от финалната серия на НХЛ

Сет Джарвис вкара при числено предимство 3:56 минути след началото на продължението и Каролина Хърикейнс спечели с 4:3 срещу Вегас Голдън Найтс във втория мач от финалната серия на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Кейнс изравниха резултата при 1-1 победи.

Логан Станковен, Марк Янковски и Джордан Стаал отбелязаха три безответни гола след преполовяването на последната третина и дадоха преднина на Каролина, преди Марк Стоун да изравни за Вегас при ситуация шестима срещу петима.

Вегас обаче остана с човек по-малко в продължението заради наказание на Томаш Хертл и Джарвис бе точен за крайното 4:3 в полза на Каролина.

Фредерик Андерсен направи 23 спасявания на вратата на Каролина, а Брет Хаудън го преодоля два пъти за Вегас. Картър Харт отрази 22 шайби за Голдън Найтс, които влязоха в този мач със седем поредни победи в плейофите.