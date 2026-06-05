БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Каролина победи Лас Вегас във втория мач от финалната серия на НХЛ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Каролина Хърикейнс изравни серията на 1:1 победи

Каролина победи Лас Вегас във втория мач от финалната серия на НХЛ
Снимка: БТА
Слушай новината

Сет Джарвис вкара при числено предимство 3:56 минути след началото на продължението и Каролина Хърикейнс спечели с 4:3 срещу Вегас Голдън Найтс във втория мач от финалната серия на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така Кейнс изравниха резултата при 1-1 победи.

Логан Станковен, Марк Янковски и Джордан Стаал отбелязаха три безответни гола след преполовяването на последната третина и дадоха преднина на Каролина, преди Марк Стоун да изравни за Вегас при ситуация шестима срещу петима.

Вегас обаче остана с човек по-малко в продължението заради наказание на Томаш Хертл и Джарвис бе точен за крайното 4:3 в полза на Каролина.

Фредерик Андерсен направи 23 спасявания на вратата на Каролина, а Брет Хаудън го преодоля два пъти за Вегас. Картър Харт отрази 22 шайби за Голдън Найтс, които влязоха в този мач със седем поредни победи в плейофите.

#Плейофи на НХЛ 2026 #Каролина Хърикейнс # Вегас Голдън Найтс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
4
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
5
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
6
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Хокей

Вегас Голдън Найтс поведе във финала за Купа „Стенли“
Вегас Голдън Найтс поведе във финала за Купа „Стенли“
Пета световна титла за Финландия по хокей на лед Пета световна титла за Финландия по хокей на лед
Чете се за: 02:05 мин.
Финландия надви Канада и си осигури финал на световното първенство по хокей Финландия надви Канада и си осигури финал на световното първенство по хокей
Чете се за: 01:57 мин.
Каролина прегази Монреал и си осигури място във финала за Купа "Стенли“ Каролина прегази Монреал и си осигури място във финала за Купа "Стенли“
Чете се за: 01:22 мин.
Норвегия и Швейцария допълниха полуфиналистите на световното по хокей на лед Норвегия и Швейцария допълниха полуфиналистите на световното по хокей на лед
Чете се за: 00:55 мин.
Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град" Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обявиха ден на траур в Кресна след смъртта на 35-годишен мъж,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Четири суматрански тигърчета бяха показани пред публика в зоопарк в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ